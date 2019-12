Zranění útočníka Providence je takového rázu, že mu neumožňuje v turnaji pokračovat. Informace se mezi novináře dostala ještě během pátečního tréninku, po jeho skončení ji potvrdil i trenér Václav Varaďa.

„Jakub podstoupil vyšetření magnetickou rezonancí v nemocnici a ta ukázala poškození postranního vazu v koleni, tudíž je jeho další účast na turnaji vyloučená. Teď bude řešit přesun z našeho týmu domů a následně do Spojených států amerických, kde postoupí zřejmě další vyšetření,“ popsal Varaďa.

Hráč sám i kouč by byli rádi, aby zůstal, ale patrně mu to neumožní organizace Boston Bruins. „Ale nerad bych to předjímal, protože tuto informaci jsme dostali před chvílí,“ uvedl Varaďa.

Češi tak přišli o jednoho z tahounů a předpokládaných lídrů. „Je z toho zklamaný. My jsme počítali, že dáme Kubovi velkou roli. To, že se zraní v prvním střídání, je pro nás velká nepříjemnost. Ale tím turnaj nekončí. Zranil se nám jeden důležitý hráč a věřím, že na to bude reagovat další hráč, který bude dopsaný místo něj. Věřím, že odvede maximum, co v něm je," dodal český kouč.

Konkrétní jméno, kdo Lauka v sestavě nahradí v sobotním utkání s Německem (od 15 hodin), neprozradil. Nejpravděpodobnější variantou se zdá však být buď volba na Karla Pláška, nebo Ivana Lytvynova. „Budeme to řešit během odpoledne, večer se to hráči dozví na týmové poradě,“ poznamenal Varaďa.

V samotném utkání sudí zákrok nepotrestali a ani Rusové žádnou vinu za zranění protihráče necítili. „Určitě to byl úmyslný střet druhého hráče (Voronkova), Sokolov tam přijel, podrazil ho ze strany, Kuba byl v pádu a druhý hráč ho dojel. Snažil se hrát do těla. Kdyby Jakub první souboj ustál, asi by to byl faul. Ale takhle je těžké to posoudit. Od toho jsou na ledě rozhodčí. Takhle ztráta nás ale mrzí,“ přiznal Varaďa.

„Ještě se ale na to podíváme, abychom byli moudřejší, zvážíme možné další kroky. Co ale máme výstupy od supervizorů mistrovství světa a rozhodčích, tak že budou každý takový zákrok znovu a znovu prohlížet a může dojít k suspendaci hráče,“ doplnil Václav Varaďa.