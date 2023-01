Derby Vítkovic s Třincem: Opatrný hokej, míní Vůjtek. Co boj o krále bodování?

„Obětavost byla základní element zápasu,“ věděl útočník Martin Růžička. „Chtěli jsme to za každou cenu urvat. Skvěle hrály speciální týmy, přesilovky i oslabení. A ke konci jsme hráli tak, abychom uspěli,“ vysvětloval dál autor vítězné trefy, hrající svůj extraligový zápas číslo 800, fakt, že Oceláři ve třetí třetině byli pod místy drtivým tlakem a na gólmana Klimeše vystřelili jen jednou. „Ale vyhráli jsme,“ prohodil Růžička.

„Dobrý výkon od všech. Konečně jsme si doma vypracovali tlak, byli jsme hodně na puku, jen škoda, že jsme nevstřelili druhý gól a nevyrovnali. Nemáme se ale za co stydět,“ byl si jistý vítkovický forvard Rastislav Dej. „Tak jako ve třetí třetině, se musíme doma prezentovat. Třinec se zatáhl, chtěl to ubránit, čímž jsou známí, protože tím vyhráli tituly. Přesto jsme měli šance, šli jsme do brány, jen škoda, že se to nepřeklopilo,“ zopakoval Dej.

Vítkovice, nebo Třinec? Derby v Ostravě ukáže! Oba týmy řeší útlum

Osm a půl tisíce fanoušků v hale už v úvodu zvedla ze sedadel bitka Marka Kaluse s Danielem Voženílkem. V té chvíli se radovali domácí. „Dostalo to fanoušky do varu,“ byl si jistý Dej. „Dan měl překvapil, klobouk dolů. Nečekal jsem to, ani jsem to nevěděl, ale skvěle se toho zhostil,“ ocenil Růžička.

Oba týmy měly po zápase ještě přes tři hodiny na posílení kádru před vrcholem sezony. „Nad něčím sedíme, jednáme, ale vše bude jasné až po půlnoci,“ řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň. „Telefonní linky jsou žhavé,“ usmál se třinecký kouč Zdeněk Moták.

Pokořil rekord z roku 2002. Pěkné, ale měli jsme mít volno, řekl "kápo" Vítkovic

Ohlasy trenérů:

Miloš Holaň (trenér Vítkovic): „Vynikající zápas, parádní atmosféra, parametry play-off. Já myslím, že tam bylo vše. I bitka. Dřeli jsme do poslední minuty, zavřeli jsme Třinec, který ve třetí třetině skoro nevyjel, hráli jsme agresivně a dobře. Nemám hráčům co vytknout. Rozhodly ale góly, který jsme dali jen jeden, přitom jsme měli spoustu přesilovek, abychom aspoň vyrovnali. Na góly se nadřeme, ale musím říct, že Třinec udělal pro výhru vše. Nám chybělo i štěstí.“

Zdeněk Moták (trenér Třince): „Myslím si, že přesně takové vítězství jsme potřebovali. Bylo to udřené, ubojované, ublokované, projevila se obrovská síla domácích hlavně v útočné fázi. Ve třetí třetině nás sevřeli, ale výborně nám zachytal Mazi. První krok k návratu k dobrým a kvalitním výsledkům.“

OBRAZEM: Smutek v Ostravě, místo výhry zbyly Vítkovicím oči pro pláč a bod

Vítkovice Ridera – Oceláři Třinec 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 36. Raskob (Bukarts, Mueller) – 6. Nestrašil (M. Růžička, Daňo), 24. M. Růžička (Nestrašil, Marinčin). Rozhodčí: Hejduk, Ondráček – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 6:7, navíc Kalus (Vítkovice) a Voženílek (Třinec) 5 minut. Využití: 1:1. Diváci: 8459.

Vítkovice: Klimeš – Mikuš, Raskob, Koch, Grman, Gewiese, L. Kovář, Prčík – Bukarts, Lindberg, Mueller – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Kotala, Krieger, Kalus – L. Krenželok, Dej, Lednický. Trenéři: Holaň a Philipp.

Třinec: Mazanec – M. Doudera, Marinčin, Zahradníček, J. Jeřábek, Čukste, Roth – Voženílek, Marcinko, M. Růžička – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, M. Roman, Hrehorčák – Hrňa, Dravecký, Kurovský – Buček. Trenér: Moták a Országh.