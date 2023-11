O Rostislava Olesze. „Je pravdou, že Rostislav Olesz s naším týmem trénuje. I když šest měsíců byl mimo hokej, tak to na něm není vidět,“ řekl Deníku novojičínský kouč David Dostál. Na otázku, kdy hvězdný útočník naskočí do hry, trenér s francouzským pasem odpověděl: „Tohle nedokážu říci. Je to na Rosťovi. Každopádně pro náš tým to bude velká posila a také osobnost do kabiny,“ dodal David Dostál.

Petřvald sice nedal penaltu, zápas ale s přehledem zvládl

Osmatřicetiletý útočník v posledních sezonách hrál extraligu za Olomouc. Během své bohaté kariéry prošel Vítkovicemi, Spartou, švýcarským Bernem nebo SCL Tigers. Osm sezon odehrál také v NHL, kde nastupoval za Floridu Panthers, Chicago Blackhawks a New Jersey Devils. Ve slavné lize odehrál 365 zápasů. Rodák z Bílovce oblékal také reprezentační dres. Byl součástí týmu, který vybojoval bronzové medaile na olympijských hrách v Turíně 2006. Stejně cenný kov vybojoval i s reprezentační dvacítkou v roce 2005. S mateřskými Vítkovicemi uhrál stříbro a bronz v extralize.