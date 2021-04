Ambiciózní ostravský celek, vedený dalším naganským vítězem Davidem Moravcem, podlehl favoritovi první ligy ve středečním čtvrtém semifinále play-off gólem jiné kladenské osobnosti - Tomáše Plekance - z 66. minuty 3:4 po prodloužení, a v celé sérii padl 0:4 na zápasy. Středočechy tak ve finále čeká Jihlava.

Poruba se přitom, stejně jako v předchozích třech kláních, ujala opět vedení, když Kozák proměnil přesilovou hru. Brzy mohli vyrovnat Plekanec s Jágrem, podařilo se to ale až o chvíli později Machalovi.

Vrátit minimální náskok Porubě mohl Hudeček, ale trefil jen tyč. A tak byli Ostravané opět smutní. V 16. minutě skóroval Račuk.

I bez Jágra, který zřejmě kvůli zranění od druhé třetiny vypomáhal svým spoluhráčům jen ze střídačky, Kladno svou aktivitou donutilo soupeře faulovat a mělo několik přesilových her, vystřelilo na Foltána celkem 16 ran, ale bez gólového efektu.

Litovat toho hosté mohli hned po návratu ze šaten. Jen devět vteřin uplynulo ze třetí části, když skóroval Markus Korkiakoski. Vyrovnaný stav ale vydržel jen lehce přes minutu, než Pitule tečoval Zacharčukovu střelu mimo dosah Foltána.

Poruba pak zabrala, vytvořila si šance, Korkiakoski trefil tyčku. Až šest minut před koncem bylo znovu srovnáno, tentokrát se prosadil Pořízek. Ve zbytku základní hrací doby mohly oba týmy rozhodnout, ale prodloužení už nikdo nezabránil. Z nastavení uplynulo téměř šest minut, než vítěznou a postupovou branku trefila jiná hvězda Rytířů otřískaná NHL – Tomáš Plekanec.

„Pocity? Hořké, a to nejen proto, že mám v ruce pivo,“ usmál se v rozhovoru pro Deník trenér David Moravec. „V určitých fázích a věcech jsme na Kladno měli, ale když vše sečteme celkově – s chytrostí, taktikou, vyspělým play-off pojetím hry – tak nám to uteklo,“ hodnotil.

Právě taktická vyspělost a nastavení na vyřazovací boje podle Moravce sérii rozhodly. „Oni to hráli od podlahy, jednoduše a nám trvalo tři zápasy, abychom se tomu přizpůsobili. Až ve čtvrtém tomu tak bylo, což je málo,“ přiznal David Moravec.

Po zápase se pochopitelně pozdravil s Jaromírem Jágrem, svým spoluhráčem z olympijského Nagana, který v průběhu první třetinyz duelu odstoupil a tým pak hnal za postupem ze střídačky. „Samozřejmě jsem mu pogratuloval, popřál, ať to dotáhnou co nejdál. On říkal, že jsme tenhle zápas odehráli dobře, ale rozdíl je ve fyzické kondici. V tom jsme se shodli, tam máme velký deficit,“ nastínil vzájemnou komunikaci Moravec.

S kolegou Karlem Suchánkem na střídačce Poruby každopádně vyhrál deset ze čtrnácti utkání, a dotáhl klub k největšímu úspěchu v jeho historii.

„Spokojenost není nikdy, pořád je možnost udělat něco lépe, a to je i náš případ. V daný moment ale moc času nebylo, kluky jsme poznávali za pochodu a nejvíce jsme je poznali právě v této sérii. Pokud se vyhrává, všechno je fajn, ale když se nedaří, poznáte charakter člověka i týmu,“ uzavřel David Moravec, kouč Poruby.

HC RT TORAX Poruba 2011 - Rytíři Kladno 3:4 PP (1:2, 0:0, 2:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Kozák (Szathmary), 41. Korkiakoski (Jáchym, Voráček), 54. Pořízek (Kozák, Szathmary) - 8. Machala (Jágr, Snuggerud), 16. Račuk (Filip, Marosz) 42. Pitule (Zacharčuk) 66. Plekanec (Suchánek, Machač). Rozhodčí: Souček, Ondráček – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 7:2. Využití: 1:0. Bez diváků. Konečný stav série: 0:4.

Poruba: Foltán – Voráček, Žovinec, Szathmáry, Kozák, Urbanec, Slavík, Teper – Korkiakoski, Jáchym, Pořízek – Špaček, Hudeček, Endál – Raška, Toman, Kanko – Brodek, Klíma, Stloukal. Trenéři: Moravec a Suchánek.

Kladno: Košarišťan – Frye, Mikliš, Snuggerud, Sorokin, Suchánek, Zacharčuk, Zelingr – Machala, Plekanec, Jágr – Marosz, Filip, Račuk – Hlava, Pitule, Melka – Kubík, Machač, Jelínek. Trenéři: Čermák, Burger a Kregl.