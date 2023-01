Zápas odstartovalo vyloučení Jaromíra Jágra, nicméně tento moment, jako by Kladno nakopl. „Do utkání jsme vstoupili oslabením, to jsme ale ubránili. Pak už byla naše hra disciplinovaně. Navíc se nám v první třetině podařilo vstřelit důležitou branku,“ začal o utkání hovořit trenér Kladna Otakar Vejvoda. Ani ve druhé třetině Kladenští favorita do žádných velkých věcí nepouštěli. „Až na jednu šanci jsme toho v prostřední části Vítkovicím moc nedovolili. Držel nás skvělý brankář Brízgala,“ pochvaloval si hostující stratég. Očekávaný nápor ostravského týmu nepřišel ani ve třetí části. Poslední hřebíček do domácí rakve zabil v oslabení Plekanec – 0:3.