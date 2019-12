„Řekl bych, že to bylo, jako když jdeme do školy, máme praxi a oni nás vyučují. To byla lekce, nic jiného,“ přiznal útočník Jan Schleiss s tím, že ze Západočechů si Ostravané musí vzít příklad.

„A začít trochu víc hrabat, protože to, co jsme dneska předvedli, nebylo hodno… Ani nevím, co k tomu říct,“ dodal Schleiss.

Přitom do druhé třetiny jste nevstoupili špatně, že?

Měli jsme šance, hráli jsme u nich, bylo to dobré, ale pak přišla zase přesilovka, tlak u nás a už jsme to jenom fasovali. I ve třetí třetině jsme měli první dvě tři střídání solidní, byli jsme nalítaní, vypadalo to, že když dáme gól, tak uděláme zase „zázrak“ jako vždycky, jenže nás vyškolili.

Co tím myslíte?

Jedou k nám do pásma, jeden hráč má puk, počká si na ostatní, ti přijedou z druhé vlny a my koukáme. Pak to pošle do prázdné a pic. Gól. Prostě učitelé, vyučili nás a ukázali nám, jak se to hraje.

Takže jste do toho vložili spoustu energie, ale k ničemu?

Určitě. Neměli jsme co ztratit, šli jsme tam první dvě tři střídání, ale jedna ztráta a bum. Hned jedou dva na jednoho. Hráli chytře, rychle otáčeli hru, jakmile jsme ztratili puk, okamžitě jeli k nám, využívali to k brejku a pak se hrálo u nás v třetině. Poté se z toho hrabete, a když jdete střídat, zase mají puk na holi oni.

Navíc jim zachytal brankář Frodl, který i těch několik možností, které jste měli, zlikvidoval?

Chytal dobře. Stříleli jsme doprostřed brány, na něj, pak už to bylo… Byly sice šance, ale za stavu 0:4, 0:5 a to už nejde, oni si věří. I kdyby tam jeden gól spadl, aspoň bychom se trefili, ale to musí přijít dříve. Na začátku, nebo ve druhé třetině, jinak to nejde.

Nepomohli jste si ani přesilovou hrou…

Tu jsme ani nezaložili, byla tam jedna šance. To bylo celé.

Hosté naopak skórovali hned z první, byť tam obětavě skočil do střely obránce David Kvasnička.

To byl super blok, co předvedl, super obětavost, bohužel zůstal klečet a pravidlo je, že se píská, až když získáme puk. Shodou okolností Kvasňa ležel na středu, na druhé straně vznikl volný prostor. Peter Čerešňák toho využil, dal krásně na Kodýtka a ten měl úplně prázdnou bránu. Smůla.

A co říkáte na Jaroslava Kracíka, který vstřelil hattrick?

Nemám k tomu co dodat. První blafák, super ruce, klasika, hodil ramena. I druhý byl parádní. Zabrzdil na modré, Vojta Němec mu to dal na střed a jel sám až do brány. Vikýř jak blázen. Klobouk dolů. Třetí pak nepočítám, ten byl do prázdné branky.