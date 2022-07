Varianta, že byste zůstal ve Vítkovicích tedy neexistovala?

Po konci sezony jsem volal manažerovi Šimíčkovi (Roman Šimíček – pozn. red.). Sdělil mi, že už se mnou dál nepočítají, že mě trenér (Miloš Holaň – pozn. red.) nechce. Pět minut nato jsem volal s koučem a ten mi tvrdil, že nic takového neřekl. Čert aby se v tom opravdu vyznal.

Mrzel vás takový konec?

Přijde mi to nedůstojné. Přitom období ve Vítkovicích hodnotím pozitivně. Na to, jak špatně vypadala situace, když jsem přicházel a a klubu hrozil konec v extralize, tak se povedl vytvořit velmi silný tým. Jediná kaňka je ten konec, nevidím důvod, proč se věcí nemůžou říkat na rovinu. Ale takový je hokejový život, není to poprvé, co jsem něco podobného zažil a už jsem si na to zvykl.

Vítkovice nedlouho poté oznámily příchod Petera Muellera z Komety, co jste na to říkal?

Nejdřív mě to překvapilo, na druhou stranu, taky potřeboval sehnat nějaké angažmá. Něco se mu v Brně asi taky přihodilo, takže nakonec vzal Vítkovice. Bez Holase se Zaťou (bývalí spoluhráči z elitní formace Komety Petr Holík a Martin Zaťovič – pozn. red.) to ale pro něj bude ve Vítkovicích složité.

Zpět k vám. Jaké varianty se vám naskýtaly po vašem konci ve Vítkovicích?

Šlo mi o to, ať je to někde blízko, už se nechceme nikam stěhovat. Nedávno jsme postavili dům v Brně a hodláme už zůstat doma. Logicky jsem tedy agentovi řekl, ať se poptá v Kometě, ale tam mám dveře zavřené. Potom vypadalo vzhledem ke vzdálenosti nejlíp Znojmo.

Proč jsou pro vás dveře v Brně zavřené?

Nevím. Zeptali jsme se zkrátka Komety, že bych dohrál kariéru doma, ale odpověď byla negativní. Považuju to za hotovou věc.

Berete to tak, že ve Znojmě dohrajete kariéru?

Podepsal jsem na tři roky a nevidím důvod, proč bych smlouvu nedodržel, pokud vše bude vypadat, jak říkal pan Ohera (majitel klubu Pavel Ohera – pozn. red.). Pak mi bude devětatřicet let a i když se teď cítím dobře, kdoví, jak na tom budu.

Co očekáváte od Znojma a od druhé ligy?

Popravdě vůbec netuším. Myslím ale, že to nebude taková sranda, jak si spousta lidí myslí. Vyhrát jakoukoliv soutěž na kterékoliv úrovni není tak jednoduché. Určitě tam ale přicházím s cílem hned první rok postoupit do Chance ligy.

Ve vašem přestupu prý sehrál velkou roli i váš bývalý spoluhráč z Komety Tomáš Svoboda, který ve Znojmě načíná už čtvrtou sezonu…

Určitě ano. Ozval se mi jako první a trošku jsme to s ním a s manželkou probírali. Sehrálo roli, že do toho vstoupil. Už jen tím, že tam zůstal, dokazuje, že Znojmo nebere na lehkou váhu a že se s ním chce vyškrábat nahoru.

Znojmo se profiluje jako profesionální klub i ve druhé lize. Platí ve vašem případě, že zůstáváte profesionálem?

Ano, doufám, že to tak zůstane. (smích)

Připojil jste se už k týmu?

Zatím jsem se tam byl jen podívat, jinak se připravuju individuálně.