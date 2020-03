Hokejová sezona skončila. Předčasně ukončena byla i extraligová soutěž, mistrovský titul udělen nebude. Jak na předčasné ukončení soutěže reagovali v Třinci? Připomeňme, že Oceláři byli coby obhájci trofeje a druhý tým základní části jedním z hlavních favoritů na zisk titulu.

Sportovní manažer Ocelářů Jan Peterek. | Foto: Petr Rubal

„Co se na to dá říct? V dané chvíli je to rozumné řešení. Samozřejmě, že jsme z toho všichni smutní. Na play off, vrchol sezony, se těšili nejen hráči, ale i my, funkcionáři, sponzoři, nejvíce samozřejmě hokejoví fanoušci. Bohužel musíme čelit něčemu jinému a realita je prostě taková, že pandemie koronaviru citelně zasáhla celou sportovní oblast nejen v naší republice, takže musela být přijata nezbytná opatření,“ uznává sportovní manažer třineckých Ocelářů Jan Peterek.