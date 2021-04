Na hromadné oznamování příchodů a odchodů v hokejových soutěžích dojde až 1. května, kdy oficiálně začíná přestupové období. Extraligové Vítkovice však v úterý potvrdily několik jmen, která už v novém ročníku v Ostravě hrát nebudou. Podle očekávání míří pryč brankář Miroslav Svoboda a útočník Dominik Lakatoš.

Jan Hruška a Dominik Lakatoš z Vítkovic. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Já myslím, že se už o tom mluvilo, problesklo to i médii, takže asi není nutné to nějak zvlášť tajit. Je jasné, že ses námi loučí Dominik Lakatoš, který odchází do zahraničí. Kam přesně, to specifikovat nechci, protože se to neustále mění. Míra Svoboda odchází, to se ví taky,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel Roman Šimíček.