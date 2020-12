Přitom lepší vstup do svižného utkání měli hosté, kteří na Berany doslova vlétli a měli několik solidních možností z hole Malleta či Werbika, ale neprosadili se. To samé platilo v první třetině i o domácích.

Prostřední třetina ale byla jiná. Vítkovice do ní sice vstoupily přesilovou hrou, jenže v ní okradl Štencla o puk Köhler, který ujel a i s trochou štěstí překonal při samostatném úniku Svobodu. Ačkoli se Ostravané pak hnali za vyrovnáním, jenže v závěru třetiny přišel opačný efekt, když v početní výhodě Zlína skóroval Kubiš.

V závěrečné části se snaha hostujícímu celku upřít nedala, ale uspět se jim dlouho nedařilo. Ani ve čtyřminutové početní výhodě. Povedlo se až necelých pět minut před koncem Alexandru Malletovi, víc však už Vítkovice nestihly.

Ohlasy trenérů:

Robert Svoboda (Zlín): "Dnes se to hodnotí lépe, porazili jsme silného soupeře. Po té smolné porážce jsme navázali na způsob hry, který chceme hrát, a hráči byli odměněni. Škoda té branky, zase jsme na sebe vytvořili tlak, ale podařilo se to, jsme za to rádi, cenné vítězství."

Darek Stránský (Vítkovice): "Byli jsme v první třetině pohyblivější, měli jsme mírný tlak, ale tím bohužel výčet pozitiv končí. Doběhla nás jednoznačně naše neproduktivita, bylo to žalostné, byť jsme nějaké pološance měli. Chyběl tam důraz do brány, dravost v předbrankovém prostoru, nějaký tlak, teč, aby padl gól. Korunovali jsme to naší přesilovou hrou."

PSG Berani Zlín – Vítkovice Ridera 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 21. Köhler, 38. Kubiš (Řezníček, Herman) – 56. Mallet (Dočekal, Werbik). Rozhodčí: Kika, Micka – Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 7:4. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Zlín: Kašík – Řezníček, Nosek, Suhrada, Ferenc, Novotný, Gazda, Dluhoš – Köhler, Herman, Karafiát – Okál, Honejsek, Šlahař – Kubiš, P. Sedláček, Dobiáš – Václavek, Poletín, Ondráček. Trenéři: Svoboda a Hamrlík.

Vítkovice: M. Svoboda – Štencel, R. Polák, L, Kovář, Polášek, Trška, R. Černý, Koch – Schleiss, J. Hruška, Lakatoš – Ryšavý, Marosz, Dej – Dočekal, Mikyska, Šišovský – Lednický, Werbik, Mallet. Trenéři: Trličík, Svozil a Stránský.