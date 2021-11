/FOTOGALERIE/ První gól v sezoně a hned vítězný. Obránce Vítkovic Karel Plášil prožil výborný závěr hokejového večera, když jeho trefou zlomili Ostravané v duelu 26. kola extraligy Kometu a vyhráli 3:2. „Docela nás tlačili, vrátili se do zápasu, takže věřím, že do dalších nás ten gól nakopne,“ řekl po zápase Plášil. A kdy naposledy jeho branka znamenala vítězství? „To si nevzpomenu. Moc jich nebylo,“ pousmál se.

Hokejisté Vítkovic v pátečním utkání 26. kola extraligy proti Kometě Brno. Vlevo střelec vítězné branky Karel Plášil. | Foto: Deník/Petr Kotala

Mimo jiné také popsal dění, které vedlo k vítěznému zásahu jen 42 vteřin po tom, kdy hostující Martin Zaťovič vyrovnal na 2:2 a vše se schylovalo k prodloužení. „Mára Kalus vybojoval puk v rohu, posunul to nahoru. Já měl docela dost času na to, že byly dvě minuty do konce, a jen jsem se snažil to dostat na bránu. Vyšlo to, takže super,“ těšilo Plášila.