/ROZHOVOR/ Nedostatek ledových ploch v Ostravě netrápí jen extraligové Vítkovice, ale také krasobruslaře, či para hokejisty. Není tak divu, že i tato odvětví podporují myšlenku výstavby moderní arény pro ledové sporty, představenou ve středu na velké tiskové konferenci. „Ostrava vykročila tím správným výkopem směrem k tomu, že jejich počet rozšíří, aby se pokryly potřeby hokeje, para hokeje a krasobruslení. Zároveň přilákal do města další akce,“ je přesvědčený Jiří Šindler, šéf českého para hokeje.

Trenéři Pavel Trnka (Vítkovice) a Jaroslav Modrý (Kometa) po úterním vzájemném utkání v Ostravě. | Video: David Hekele

Co na to říkáte? Jak na vás ty plány působí?

Za český para hokej budeme rádi za každou ledovou plochu. Pro ostravský klub je to dobrá zpráva, protože by do budoucna mohl mít pro tréninky i zápasy příznivější časy na ledě, i pro mezinárodní akce je to velké plus. My to jednoznačně podporujeme.

Omezuje ostravské Flamingos výrazně současný stav?

Co vím od kolegů z ostravského klubu, tak je někdy velká výzva najít příznivý čas, aby se mohli odehrát utkání, případně absolvovat trénink. Je to náročné.

Šéf Vítkovic o nové hale v Ostravě: Nastal zlomový moment. Proč menší kapacita?

Hodně se mluví o mistrovství světa v hokeji, ale i vy jste v minulosti měli v Ostravě vrcholné akce. Ohrozí je přesunutí dění do menší haly?

Já si naopak myslím, že pro nás je to spíše plus, protože takový nový zimní stadion je naprosto ideální pro para hokejové mezinárodní zápasy. Máme s tím zkušenosti, že se v takových halách mistrovství světa hraje. Vnímám to spíše pozitivně, takže věřím, že se zde šampionát v para hokeji vrátí.

Vy to tedy berete spíše z pohledu atmosféry?

Určitě ano. Souhlasím i s tím, že zmiňoval Aleš Pavlík, že zde je hlediště hodně široké, je těžké vytvořit atmosféru, takže pokud v Ostravě bude aréna, kde bude divák ledu blíže, bylo by to plus. Jste pak ve větším kontaktu s tím, co se odehrává na ledě, a to jen tak něčím nenahradíte.

Hadamczik o hokejové hale v Ostravě: Bere Vítkovicím šestého hráče, akce zmizí

Máte v úmyslu nějak k realizaci projektu nové arény přispět? U vás by asi nešlo o finance…

Samozřejmě finančně nikoliv, ale znalostmi ano. A nebylo by to poprvé. Často se stáváme konzultanty při stavbě jednotlivých arén a snažíme se pomoci tak, aby to pro žádný sport hendikepovaných nebyl problém. Pro para hokejisty by tam určitě měla být bezbariérová šatna, sprchy a podobně, což moderní stavby splňují.

Kde byste tedy hledal inspiraci pro Ostravu? Máte tip?

Snažím se cestovat, takže přehled o arénách mám. Samozřejmě v Severní Americe jsou postaveny moderním způsobem, kdy divák je velmi blízko ledové ploše. Určitě jsme schopni inspiraci najít právě zde.