Právě útok, jehož součástí je nejproduktivnější hráč soutěže, byl klíčový. Fridrichova trefa byla vítězná, podíl na ní měl i Chlán, který pak skóre ve třetí části uzavřel. „První gól nás nakopl, potřebovali jsme dobře začít. Ale výbornou práci odvedli kluci, krásně to vymysleli, takže já to měl pak poměrně lehké,“ byl rád útočník Petr Fridrich, který si spolupráci s parťáky pochvaluje.

„Myslím, že nám to spolu sedí, funguje, dáváme góly, to je důležité. Daří se, umíme si pomoci, hrajeme podobně rychlý hokej, tak snad to půjde dál,“ přál si mladý střelec.

Hosté viděli důvody nezdaru, který je stál třetí místo v tabulce, především v produktivitě. „Zlomové bylo, že jsme nedali gól. Dostat se na dostřel, mohli jsme o něco hrát, ale když se neprosadíme, je to těžké,“ přiznal forvard Olomouce Jan Káňa.

„Vítkovice mají formu, jsou silné, mají výborný systém, kdy hrají všichni spolu a je těžké se dostat do přečíslení. A pokud jsme ho měli, gól jsme nedali,“ pokrčil jen rameny vzápětí.

Naproti tomu Ostravané si před více než sedmi tisíci diváky upevnili druhou příčku a jejich úterní bitva s vedoucími Pardubicemi, na které ztrácí šest bodů, nabírá na náboji. Zvlášť když v Ostravar Aréně ani v osmém duelu sezony neztratili ani bod. „O sérii víme, ale soustředíme se na každý další zápas. Teď přijdou doma ty velké výzvy,“ věděl Petr Fridrich.

A v čem vězí domácí síla Vítkovic? „Je tu parádní atmosféra, cítíme podporu, chodí čím dál víc lidí, a je znát, když jich přijde sedm osm tisíc. Žene nás to. Navíc máme výborného gólmana,“ nastínil. „Myslím, že si to vše sedlo, protože všechny pětky mohou dát gól a rozhodnout. Když se jedné nedaří, jsou tam ostatní,“ vysvětlil na závěr Petr Fridrich.

Vítkovice Ridera – HC Olomouc 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Fridrich (Lakatoš, Chlán), 23. Krieger (Lakatoš, Raskob), 46. Chlán (J. Stehlík, L. Kovář). Rozhodčí: Šír, Cabák – Lučan, Kis. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 7673.

Vítkovice: Stezka – Koch, Raskob, Gewiese, Mikuš, L. Kovář, J. Stehlík, D. Krenželok – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Bukarts, Krieger, Bernovský – Dej, Lindberg, Kalus – Lednický, Marosz, Krejsa. Trenér: Holaň a Philipp.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Dujsík, Mareš, Škůrek, Řezníček, Švrček, Rutar – J. Káňa, Strapáč, Navrátil – Kusko, Knotek, Bambula – Kunc, Nahodil, Olesz – Anděl, Menšík, Mácha. Trenér: Tomajko a Žabka.