Nebylo divu, že po utkání měl dobrou náladu. Vědomí triumfu mu bylo po chuti. „Super! Jsme vděční za každý bod a těší nás, že odvážíme dva. Byl to boj až do konce, hokej super. Hráli jsme dobře, nějaké chybičky tam vždycky jsou, ale snažili jsme se jich vyvarovat. Za mně super a velké poděkování klukům,“ ocenil Aleš Stezka spoluhráče.

Když je to 1:1 a rozhoduje každá chyba, jaké to je z pohledu gólmana?

Je to… Furt si říkáte, že stav je 0:0, že gól můžeme dát my. Z pohledu gólmana je to fakt jen soustředění se na střelu po střele, udělat maximum a dát šanci týmu, aby mohl vstřelit gól a mohli jsme vyhrát.

Třinecký brankář Marek Mazanec se díval na vítkovické střelce, probíral možná zakončení při nájezdech. Co vy?

Ne. (usměje se) Někdo to má rád, někdo ne. Jediné, co si pamatuju, že Růža (Martin Růžička) dělá kličku do bekhendu, ale jinak to moc rád nemám. Měl bych akorát plnou hlavu. Radši reaguji na daný moment.

Zároveň váš kolega ocenil vaši práci, nicméně říkal, že musíte mít děravý plastron na břichu, protože právě tam šla většina střel. Jak to tedy s výstrojí vypadá?

(usměje se) Začnu tím, že Marek chytal taky dobře, podal skvělý výkon. Náš trenér gólmanů ale říká, že když to brankář dostane na pupek, tak stojí dobře Byl jsem tedy správně pod pukem a jsem rád, že mě to i do pupku trefí.

Plzeň odvolala proti vám v prodloužení brankáře a skórovala. Nečekali jste, že to zkusí i Třinec, který má vynikající přesilovky?

To byla asi jedinečná záležitost, i když to někdo zase zkusit může. Plzeň měla vesměs přečíslení jen po našem propadnutí, tak to riskla. Teď taková situace nenastala, kluci super hráli jeden na jednoho, žádné přečíslení tam nebylo. Za to jsem rád, že jsme jim v prodloužení šanci nedali.

Minule dával v Třinci vítězný gól Marek Kalus. Jak na něj nahlížíte?

Mára je bojovník, to vidí asi každý. Že by na ledě nechal i duši. Rve se za každým kotoučem a snaží se odvádět maximum, jako každý v týmu. Mára znovu super, stejně jako všichni další kluci, parádní výkon. Šli jsme si za tím a věřili jsme, že to můžeme ubojovat. Jsme vděční za tyto body, jedeme dál. V pátek nás čeká další zápas.