/FOTOGALERIE/ Obří podporu fanoušků, kteří vyprodali všech sedm zápasů svého týmu, proměnili pouze ve čtvrté místo a upocený postup do čtvrtfinále mistrovství světa, který jim navíc zajistili Američané výhrou nad Lotyši. Nejistota se vznáší nad zdravím tria Martin Pospíšil, Marek Hrivík, Andrej Kudrna, k tomu jejich předpokládaný ofenzivní tahoun, útočník Juraj Slafkovský, jednička draftu NHL, ani jednou neskóroval. Přesto se talent nebál po úterním debaklu se Švédy (1:6) nebál tvrdých slov. „Pojeďme do Prahy, Ostravy už mám dost,“ prohlásila dvacetiletá hvězda Montrealu.

Hokejový zápas mistrovství světa v Ostravě mezi Slovenskem a Švédskem a fanoušci. | Foto: Deník/Petr Kotala

Byla to hra kočky s myší. Švédové na ledě Ostravar Arény jasně kralovali, Slováci jen koukali, jak jim Karlsson a spol. sypou gól za gólem a útrpně čekali, až zazní poslední siréna. Nebylo divu, že část publika tým „odměnila“ pískotem, byť velká část tleskala. „Náš nejhorší výkon za celý šampionát,“ byl kritický obránce Martin Feherváry.

„První třetinu jsme hráli dobře, potom jsme se rozsypali, každý si začal dělat svoje věci, nehráli jsme úplně aktivně a ztráceli jsme hodně puků. Věděli jsme, že jsou velmi dobří, a když jim dáme příležitosti, tak góly dají. To se potvrdilo. Na druhou stranu, je to dobrá facka, abychom se dali dokupy. Každý se podívá do zrcadla a dáme se dohromady jako tým. A šli to vyhrát společně, ne každý sám za sebe,“ nabídl recept na úspěch.

Rozlučka Slováků s Ostravou: Rekord i debakl. Kanada v Praze? Paráda, říká lídr

O ten se pokusí ve čtvrtfinále s Kanadou. Bylo znát, že v hlavě ji mají mnohem víc, než nic neřešící duel se Švédskem. „Je to super, před mistrovstvím bychom tohle brali všichni. Pojďme si to tam užít, když se spojíme jako jeden národ, tak dokážeme vyhrát,“ řekl například obránce Šimon Nemec.

Byl to právě on, kdo v minulém týdnu rozpoutal debatu okolo dusna v ostravské hale. Podle Slováků to nebylo o nic lepší ani při jejich derniéře v devítitisícové hale. „Nebudu komentovat ty podmínky,“ uvedl nejprve útočník Peter Cehlárik. „Jestli nastalo zlepšení? Skoro ne,“ doplnil.

Víc se ale řešila Kanada a také zdravotní stav útočníka Martina Pospíšila. Klíčová opora duel po tvrdém nárazu do mantinelu odstoupila z utkání hned v úvodu, vyšetření v nemocnici ale žádné významnější zranění neodhalilo. Po zápase se bavil u haly se svými příznivci a rodinou. „Ve středu ještě absolvuje vyšetření magnetickou rezonancí. Na jeho základě se rozhodneme, jak to s ním bude dál," nastínil lékař týmu Pavel Lauko s tím, že má jen pohromžděné svaly.

„Hraje fakt výborně, je silný na puku, velmi dobře využívá prostor a čas, který tu má na velkém ledě, dokáže si podržet puk nebo si ho posunout do prostoru, takže hraje pro nás velmi efektivně a já věřím, že bude zdravý,“ přál si Cehlárik.

Obhájci bronzu na MS končí, do čtvrtfinále Slovensko. Kdo zůstane v Ostravě?

„Jsou to určitě obrovské ztráty. Museli jsme míchat lajny, není to jednoduché. Střídali se jiní hráči, chyběli oba, jsou to zkušení centři, takže to bylo cítit. Doufám, že budou oba v pořádku. Bylo by to nepříjemné, kdyby chyběli,“ přiznal kapitán Tomáš Tatar i směrem k Marku Hrivíkovi.

Na ledě chyběl Pospíšil i Juraji Slafkovskému, s nímž nastoupil v útoku. „A nejen mě, celému týmu. Škoda. Věřím, že bude v pohodě, že to nebude nic vážného,“ doufal. „Samozřejmě, když hrajeme bez jednoho chlapa, lajny jsou rozházené, všichni hrají jinde a jinak, ale to nemůže být naše výmluva,“ pokračoval Slafkovský, přičemž už myslel na Kanadu.

„Jasně. Osobně se na to moc těším a věřím, že všichni ukážeme, co v každém jednom z nás je, že můžeme hrát hokej s každým, dáme do toho vše. Myslím si, že když si vše splníme, máme šanci. Musíme si to rozebrat na videu, ale pokud chceme na něco dosáhnout, je jedno s kým hrajeme. Porazit musíme všechny,“ pronesl sebevědomě.

Stěhování z haly, kde během sedmi duelů zaznamenal sedm asistencí, ale ani jednou neskóroval, mu nijak nevadilo. Spíše naopak. „Jestli jsem rád? Jasně. Pojďme do Prahy, už mám Ostravy dost,“ ironicky se pousmál před odchodem z mixzóny.