„Myslím si, že to bylo dobré. Nemáme se za co stydět,“ řekl Polák s tím, že soupeře považoval za hratelného. „Jako tým jsme cítili, že to urveme, půjdeme za vítězstvím, ale bohužel to nedopadlo. Každý tam ale nechal vše,“ dodal pyšně.

Třetí a pátý zápas rozhodly góly prvního útoku Kometys Muellerem, Holíkem a Zaťovičem. Bylo těžké je bránit?

Troufám si říct, že ve hře pět na pět jsme byli lepší, ale ukázali sílu v přesilovce. Byla vidět jejich zkušenost, že když jsme se připravili na jednoho hráče, umělii v průběhu zápasu to otočit a sehrát jinak. To byla velká síla. Je to i tím, že spolu hrají nějakou dobu. Ale i od nás to bylo dobré a dokázali jsme reagovat.

Ovlivnil vás v úterý rychlý gól Komety?

Na začátku na nás ten tlak byl vidět. Nebo spíše nervozita. Ale pak jsme se z toho oklepali a dominovali. Hlavně ve druhé třetině jsme je k ničemu nepouštěli, měli jsme šance, ale bohužel hokej je i o druhých šancích, ale ty jsme neměli. Nebyli jsme u odražených puků. To jsou ty detaily, které rozhodují.

Jak se vám hodnotí série?

Vedli jsme 2:0 na zápasy, ale play-off je o tom, že dokud se nevyhraje i ten třetí, není nic jisté. Možná nám Brno ukázalo, že je zkušenější, play-off rozhodují detaily, přesilovky. V nich dali góly, my ne. Bohužel jsme se nedokázali prosadit a to jsou důvody, proč jsme prohráli.

Kde jste viděl zlom?

Já vůbec nemůžu říct, že by se to někde zlomilo. Každý zápas jsme odehráli naplno, kluci hráli super, všichni dřeli, a neřekl bych, že se to někde lámalo. I v kabině byla dobrá i vítězná nálada, a i proto bych jim chtěl poděkovat, protože do toho dali všechno. Hráli dobře. Byla to velmi vyrovnaná série.

Za co jste tým pochválil?

Za vše. Za to jak se k sezoně postavili, protože nebyla lehká. Hlavně start byl celkem nevýrazný, stalo se tam toho hodně, ale kluci se s tím porvali a závěr byl vynikající. Myslím, že si to sedlo a překvapili jsme osmým místem. To jsme nikdo nečekali, že bychom to tam dotáhli. I v předkole jsme ukázali, že nejsme špatný soupeř, bylo to vyrovnané a rozhodly detaily. Na druhé straně nevím, jak je to tu postavené, protože někteří kluci nejsou zvyklí hrát ob den, a my máme předkolo s pěti zápasy v sedmi dnech. Ne že bych se na to vymlouval, Brno to mělo stejné, ale jen říkám, že v sezoně by asi chtělo natrénovat dvě utkání po sobě, abychom byli lépe připraveni.

Místo Miroslava Svobody byl v play-off jedničkou Daniel Dolejš. Co byste řekl k jeho výkonům?

Vynikající. Nebál se toho, během sezony ukazoval, že to není jen dvojka, ale když jde do tuhého, umí zapnout. Je to super kluk, super spoluhráč, který do toho dává vše a držel nás. Stoprocentní.

Hodláte ve Vítkovicích pokračovat?

Určitě bych chtěl zůstat, pod tou trenérskou dvojicí. Uvidíme, jaký tu bude tým, takže těžko spekulovat. Teď bych se k tomu nerad vyjadřoval.