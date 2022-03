Co bylo klíčové v pátém zápase?

Věděli jsme, že to bude nervozní. Ze začátku to tak bylo z naší strany, ale fanoušci nás hnali dál a třetí třetina byla odměnou. První dvě nebyly moc dobré, ale potom jsme do třetí vletěli tak, jak jsme měli a otočili to naši stranu.

Důležité asi bylo, že jste rychle reagovali na první gól Olomouce, že?

To je vždy důležité. Prostě se to sešlo a jsem rád, že to vyšlo.

Jak těžké byly poslední momenty, kdy jste bránili a třeba Krejčí trefil tyčku?

Já myslím, že by to byla těžká chvíle, i kdyby by to bylo pět na pět, nebo šest na pět. Je to jedno. Jsem rád, že jsme to zvládli a dotáhli do vítězného konce.

Kde se celá série zlomila?

Nevím, kde se to zlomilo. Hlavně, že jsme urvali jeden zápas v Olomouci. Bylo hlavní to dotáhnout před naše diváky a vyprodanou halu. Nebo téměř vyprodanou. To byl super pocit. Jsem rád, že se to povedlo.

V neděli klub žádal kvůli rozsáhlé marodce o odklad zápasů, když to nevyšlo, věřil jste vůbec, že byste mohli dvě k postupu potřebná vítězství udělat?

Mě bylo nejlíp, takže já zrovna si věřil. (usmívá se) Nebyl jsem nemocný, mi to nevadilo. Ale k hokeji to patří, byli tam i další hráči, kteří vyplnili místo a hráli vynikající hokej. Byla to týmová výhra, stejně jako to, že jsme se posunuli dál. Týmový boj. Za to bych klukům chtěl poděkovat, že se to tak semklo a dokázali jsme se přes to přehoupnout, protože se někdy zraní klíčový hráč. Nám onemocnělo víc hráčů, ale sestava se vyplnila a šli jsme dál. Za svým cílem.

Myslíte, že se podařilo udržet Davida Krejčího na uzdě?

Podařilo. Za to asi poděkování Samovi (Bittenovi), který se o to staral. Ale takového hráče jako Krejča nejde udržet na uzdě. Myslíte si, že jste udělal dobrou práci, na konci kouknete a on má 1+1. Ale co šlo, to Sam měl, a odvedl dobrou práci.

Nyní vás čeká Třinec, tak jak to hodnotíte?

Na ten umíme, navíc je to blízko. (usmál se)