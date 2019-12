Jak zápas ovlivnily úvodní sporné góly, které jste reklamovali?

Nevím, jestli to bylo sporné, ale myslím, že před dvěma góly ve druhé třetině jsme hráli dobrý hokej, vedli jsme 1:0, pak bohužel jsme inkasovali, za dvacet vteřin znova, takže se nám to zbortilo. Teď máme hodně těžké období, ale věřím, že se z toho dostaneme a budeme zase vyhrávat.

Teď vás ale čeká série zápasů venku, jak to bude těžké?

Doma nám to moc nejde, tak věřím a doufám, že aspoň venku to půjde. Že už v neděli do toho vletíme. Jak říkám, půl zápasu jsme hráli perfektně, ale psychika není ideální. Dostaneme jeden dva góly a pak se nám to zbortí celé.

Je to jen psychikou, o které mluvíte?

Máme úsek, kdy hrajeme perfektně a pak zase úsek, kdy máme výpadky. Toho se musíme vyvarovat, ale kdybychom věděli, čím to je, proč, tak se nám to nestává. Vymlouvat se, že jsme mladé mužstvo, už nemá cenu. To nám nepomůže. Máme před sebou další půlku sezony, nevím přesně, kolik zápasů, ale věřím, že se zvedneme.

Nešlo přeslechnout nespokojenost diváků, křičelo se „Petr ven“, tak jak na to jako kapitán nahlížíte?

Je to názor diváků, ale trenéři nehrají na ledě. Vždycky když plníme, co máme a nemáme výpadky, hrajeme perfektně, tak můžeme hrát s každým. Není to o trenérech, ale nás hráčích, abychom si uvědomili, že máme hrát šedesát minut.

Cítíte ještě z trenérů energii a chuť s tím něco udělat a pohnout s mančaftem?

Tak určitě, kdyby chuť neměli, tak sami odejdou, ale mají ji, dávají do toho sto procent, ale na ledě jsme my a my musíme plnit to, co máme. Pak můžeme hrát s každým.

Po utkání s Mladou Boleslaví byl v kabině i majitel Aleš Pavlík, takže nečekáte změny?

To ne, tak jak tady jsme, tak pojedeme do Litvínova a věřím, že vyhrajeme.

Co vám majitel řekl?

Tak co nám řekl… hlavně si musíme pomoci sami, hrát na sto deset procent a věřit, že se to otočí. Jít tomu naproti.