Hlavními aktéry byli oba hlavní rozhodčí Jakub Šindel a Vladimír Pešina, spolu s nimi pak kapitáni Roman Polák s Radkem Smoleňákem. Nejprve se řešilo vyloučení vítkovického útočníka Josefa Mikysky v závěru prostřední dvacetiminutovky. „Co se děje? Hej, dvacet pět?“ dalo se odezřít z úst Poláka směrem k sudím, jak se ptá na číslo dresu, jež patří právě Mikyskovi.

V té chvíli už byl v kolečku i Smoleňák. „S klidem, s klidem, že jo? Je to ale paráda vás sledovat před tou bránou,“ nadhodil muž v pruhovaném Jakub Šindel. „Tak víš co. My dva jsme byli v NHL, kdo z těch kluků to může říct? Každý z nás tam něco odehrál, sice já…,“ nedokončil větu s úsměvem Smoleňák, jež má na kontě v dresu Tampy Bay a Chicaga dohromady sedm utkání v nejprestižnější soutěži, a koukne přitom na Poláka, v tomto ohledu mnohem zkušenějšího hráče.

Hned se ale řeč stočí na úvod druhé třetiny, kdy po souboji s Adamem Poláškem putoval právě Smoleňák na trestnou lavici. Po bekhendovém zakončení udeřil zadáka Ostravanů holí do obličeje.

„Ale poslouchej, jednu věc,“ poví sudímu Šindelovi. „Jak jsem si tam povodil Polyho (Poláška), vy jste mi řekli, že jsem mu netrefil hokejku a on ji ztratil. Já vím, že jsem ho trefil do ruky, oukej, ale neříkejte mi, že jsem ho trefil hokejkou. Já jsem vystřelil a svezl jsem se mu tam,“ hájil se ještě jednou, ačkoli z televizních záběrů bylo vše jasné a vyloučení oprávněné.

Situaci se mu jal rozluštit druhý ze sudích Vladimír Pešina. „Radku, ať je to, jak je to…,“ načal svou řeč, ale brzy byl přerušen. „Radku mi neříká ani máma,“ usmál se Smoleňák.

V té chvíli si v tom chtěl jasněji udělat Polák. „Takže když mám hlavu takhle nízko, tak je to high stick (vysoká hůl)?“ zeptal se. A dostalo se mu překvapivého rozporu. Zatímco Pešina odpověděl slovem „jo“, Šindel mu řekl, že naopak „ne“. „Vždyť to ani neví, kluci,“ rozesmál se Roman Polák.

„No, když máš hlavu takhle dole, tak ne, ale jakmile je už tady, tak je to,“ snažil se pomocí gestikulace rukou objasnit Vladimír Pešina problém. „Kdyby ti tu hůl zahrál a zvedl on, tak dobře, ale jak se ti sveze, tak jsi za ni odpovědný,“ dodal Pešina.

„Ptal jsem se, protože Poly byl při tom (úderu) ohnutý. Nemyslel jsem si proto, že je to na vyloučení, ale kluci to odpískali. Vědí, co dělají, ale jen ať i my víme, jak to je,“ vysvětloval posléze v televizním rozhovoru Radek Smoleňák.

Když už se zdálo, že se po asi minutové debatě všichni rozejdou, nadhodil lídr Mountfieldu ještě jedno téma. „Chceme rozebrat ten nájezd, nebo ne?“ položil dotaz. Po chvilce nechápavých pohledů aktérům došlo, že má na mysli vyrovnávací gól na 1:1, kdy po samostatném úniku obelstil brankáře Daniela Dolejše. „Myslíš ten bekhend?“ tázal se Roman Polák. „Nestárne, nestárne,“ uzavřel konverzaci s šibalským úsměvem na rtech Radek Smoleňák.

Ačkoli oba hokejisté na ledě působí tvrdě, drsně a nesmlouvavě, potvrdili, že zrovna jim humor není cizí. Naopak. Zároveň umí vtipkovat i ve vyrovnaném a vypjatém utkání. A dát tak divákům, kteří nemohou být na stadionu, i trochu jiný druh hokejové zábavy. Další nabídnou Vítkovice v pátek doma od 16.30 proti Spartě.