Vedle Vsetína, Přerova a především Kladna je Poruba pasována na favorita druhé nejvyšší soutěže. A Ostravané se tomu nebrání. „Ambice jsou dané. Hrát co nejlepší hokej, přitáhnout v rámci možností co nejvíce diváků a pokusit se soutěž vyhrát a postoupit,“ říká na rovinu generální manažer Pavel Hinner.

„Na tuto sezónu jsme se maximálně připravili a kádr posílili o vytipované hráče,“ poukazuje na posily jako jsou brankář Ervins Muštukovs, obránci Tomáš Voráček či Lukáš Kozák, nebo útočníci Lukáš Endál, Markus Korkiakoski či Nikita Novikov. „Spokojenost nebude nikdy, ale myslím, že máme kvalitní a silný tým. Jen ještě možná bude chvilku trvat než si to sedne,“ myslí si Hinner.

Do úvodu ročníku nezasáhne obránce Filip Dundáček a útočník Marek Špaček. „Ptáček už začíná lehce trénovat, takže by do týdne až deseti dnů mohl být k dispozici. Dundáček by pak mohl být fit do dvou týdnů,“ připouští Hinner.

S přípravou je spokojený. „Byla intenzivní a dlouho bez problémů. I se soustředěním. Pak do plánů zasáhla karanténa, což nám významně narušilo srpnový program. Pro některé hráče to znamenalo až skoro měsíční výpadek. To se třeba v utkání v Třebíči projevilo. Teď jsme už ale v pohodě, věřím, že za posledních čtrnáct dnů jsme manko dohnali a jsme připraveni,“ uzavírá Pavel Hinner.