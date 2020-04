Když byli ale v prosinci po sérii porážek odvoláni trenéři A-týmu Jakub Petr a Pavel Trnka, stoupl si Klesla po bok Mojmíra Trličíka a Ladislava Svozila, aby pomohl k záchraně extraligy. Povedlo se, s koncem ročníku však Klesla štaci uzavřel. Rozhodl se, že dál pokračovat nebude.

„Máme doma dva malé kluky a rád bych se jim v tomto věku co nejvíce věnoval. Přece jen malí jsou jen jednou, tenhle čas se už nevrátí, a celosezonní práce trenéra je velmi náročná. To je důvod, proč jsem se tak rozhodl,“ prozradil Deníku Klesla.

Věděl jste to hned po sezoně, nebo jste se rozmýšlel déle?

Dá se říct, že po krátké úvaze jsem to věděl hned po sezoně.

Přemlouval vás trenér Mojmír Trličík, či majitel Aleš Pavlík?

Nelze říct, že by mě přemlouvali, ale s majitelem klubu i Mojmírem jsme se bavili. Vážím si toho, že měli zájem ve spolupráci se mnou pokračovat, ale jak jsem řekl své důvody, tak je pochopili. Přeji Mojmírovi a Láďovi Svozilovi hodně štěstí a dobrou sezonu.

Další působení jste měl odmítnout kvůli tomu, že jste se necítil připraven na sezonu u A-týmu. Mohl byste to rozvést?

V podstatě to souvisí s tím, o čem jsem mluvil. Po sportovní stránce bych to zvládl, ale mou prioritou je rodina. Takhle to mám nastavené.

Jaké pro vás bylo stát na střídačce a koučovat dospělé v extraligových zápasech? Asi šlo o cennou zkušenost, že?

Byla to zajímavá zkušenost. Bavilo mě být zase tak blízko ledu a sdílet emoce s hráči a celým realizačním týmem. Obzvlášť v závěru sezony kluci chtěli a makali. Někteří předváděli nejlepší výkony za celou dobu, kdy jsem u týmu byl. Vše umocnilo, že situace byla vážná, ale zvládli jsme to. Znovu se ve mně probudilo to, co jsem zažíval, když jsem ještě hrával. To jsem se snažil přenést na kluky, dodat jim sebedůvěru nebo zároveň klid, aby cítili podporu. I když to bylo náročné, jsem rád za to, že jsem do toho šel a mohl to zažít.

Oddechl jste si po zpečetění záchrany?

Samozřejmě. Od začátku jsem cítil zodpovědnost vůči klubu i celému městu a nebylo to jednoduché. Tlak byl cítit odevšad, ale musím říct, že nebyla chvíle, kdy bych si myslel, že to nevyjde.

Jaké pro vás bylo stát na střídačce a nemít přímý vliv na dění na ledě, na jaký jste byl zvyklý z pozice hráče?

Pochopitelně není to jako být na ploše, ale něco můžete ovlivnit. Hlavně přípravou, pak i samotným koučinkem během utkání. Je to i o tom, udělat si obrázek vašeho i soupeřova týmu, a pak podle průběhu zápasu reagovat. Někdy se vložit do pocitů hráčů, snažit se s nimi komunikovat. Potom vycítit správný moment, a říct ta správná slova. O to víc jsem pak prožíval, aby se zápas vydařil.

Spolupráce mezi vámi trenéry fungovala dobře?

Myslím si, že ano. Každý jsme měli svou práci, své kompetence, ale byly chvíle, kdy promluvil zrovna ten, kdo měl něco na jazyku. Cíl jsme měli stejný: vyhrávat a zachránit Vítkovice v extralize.

Jaké byly podle vašeho názoru důvody neúspěchů, které vyústily odvoláním trenérů Jakuba Petra s Pavlem Trnkou?

Nejsem ten, kdo má právo to hodnotit. Navíc napsáno už toho bylo o tom dost. Ale ani o jednom z trenérů nemohu říct nic špatného. Naopak. Kubovi děkuju za příležitost dostat se k A-týmu, že ve mně viděl potenciál. Holt nastavila se nějaká cesta a ta bohužel nevyšla. To se ve sportu stává. To ale nemění nic na tom, že jsou to oba bezpochyby kvalitní trenéři.

Jak hodnotíte ty více než dva roky ve Vítkovicích?

Pracovalo se mi dobře. Pokud jde o trénování, myslím si, že jsem si po pár zápasech na vše zvykl a pak už to bylo jen o tom, jak pomoci týmu k co nejlepším výsledkům. Aby hráči předváděli maximální výkony v každém zápase. Když jsem předtím pracoval spíše s mladšími kluky, tak mě to také bavilo. Už jsem to říkal dříve, že pro většinu mladých hráčů v Česku je složité se z mládežnického hokeje přeorientovat na dospělý. A je jedno, jestli přijdou z naší juniorské ligy, nebo ze zahraničí. Já se jim snažil pomoci. Věřím, že se to dařilo a k něčemu jsem jim pomohl a že nějaký pokrok kluci ve Vítkovicích udělali. Mladí tuto pomoc potřebují.

Co budete dělat, kromě toho, že se budete věnovat rodině?

Těžko říct, protože situace je kvůli pandemii nejasná a zároveň nejsem typ, který by se někam hnal. Když bude v budoucnu o mé služby zájem, tak to zvážím a uvidí se.

Chtěl byste nadále zůstat u hokeje, nebo zkusit něco jiného?

Hokej jsem dělal celý život a je mi to nejbližší, navíc mě to bavilo. Zajímavé bylo, že jako trenér se na hru díváte jinak.

Jak to myslíte?

Jako hráč vidíte hlavně sebe, soustředíte se na svůj výkon, kdežto trenéři se musí věnovat všem, mají na starosti celý tým. Každý hráč má své pocity, potřeby, ego a další vlastnosti, které jako spoluhráč tolik nevnímáte, nebo nemusíte řešit. Kouč je v jiné pozici, snaží se ty situace vidět a k prospěchu je vyřešit. Navíc trenéři jsou pod daleko větším tlakem než hráči. Od výsledku A-týmu se odvíjí nálada v celém klubu. Trenér, případně manažer, je vždy v první linii. Myslím, že mě to obohatilo a otevřelo další pohled na hokej.

Takže je možné, že v budoucnu se Rostislav Klesla zase postaví na střídačku profesionálního klubu?

(pousměje se) To opravdu nevím. Vždyť mě by před pár měsíci nenapadlo, že bych na střídačce měl být už v této sezoně. Myslím si, že ten půlrok mi ukázal to, co bych ve svých letech ještě neviděl, za což jsem vděčný a rád, zvlášť, když to dobře dopadlo. Nikdy neříkám nikdy. Rozhodně se nikam neženu a nechávám vše trpělivě plynout.