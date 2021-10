/KOMENTÁŘ, FOTOGALERIE/ Pro mnoho lidí nečekanou podporu měli při pátečním návratu na domácí led extraligoví hokejisté Vítkovic. Proti Litvínovu fanoušci naplnili Ostravar Arénu více než z poloviny, přišlo téměř pět tisíc lidí. Odhady přitom byly o minimálně tisícovku nižší. Navíc se tribunami linula pozitivní nálada. Výsledku 1:4 navzdory.

HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov (12. kolo extraligy, 8. 10. 2021) | Foto: Deník/Petr Kotala

Svěřenci Miloše Holaně určitě cítí, že je to pro ně závazek. To bylo z pozápasových slov hlavního trenéra cítit. Obavy, že by návštěva při premiérovém duelu před diváky v Ostravě od března 2020 byla fiaskem, se totiž nenaplnily. Naštěstí.