Dominik Lakatoš a reprezentace? Toto spojení nebude platit ani na druhém turnaji této sezony. Trenér Kari Jalonen po Karjala Cupu nenominoval nejproduktivnějšího hráče extraligy ani do Švýcarska.

Ačkoli finský kouč o tom nechtěl původně na tiskové konferenci mluvit, nakonec novinářům sdělil, že za to může fakt, že se útočník letos na jaře před MS omluvil ze srazu a následně jel na dovolenou, jak se prezentoval fotkami na sociálních sítích.

Není výjimečné, že hráči se z reprezentací omlouvají v průběhu ročníku i po něm, jelikož se cítí opotřebovaní, unavení a rádi by si vydechli. Zároveň přece není protimluv, že hráč se svalovými problémy odjede na dovolenou. Něco jiného by bylo, kdyby měl mít zlomenou nohu, ale po Dubaji by chodil úplně normálně.

Jalonenova teze trochu pokulhává a spíše ukazuje na fakt, že zde zvítězila tvrdohlavost, či ješitnost nad hokejem. A to je škoda nejen pro Lakatoše, ale i pro národní tým.