/FOTOGALERIE/ Vyloučení za příliš mnoho hráčů na ledě, následně využitá početní výhoda soupeře, a posléze neproměněná vlastní přesilová hra pět na tři, která trvala plné dvě minuty. Patrně klíčové momenty čtvrtého čtvrtfinále extraligového play off, v němž hokejisté Vítkovic prohráli na ledě Komety Brno 1:2. „Nechali jsme se strhnout jejich hrou. To nás stálo bod,“ řekl vítkovický útočník a kapitán Dominik Lakatoš při vědomí, že se dění za stavu 2:2 na zápasy stěhuje na sobotu do Ostravy a v pondělí se ještě jednou vrátí na jih Moravy.

Hokejisté Komety (v modrobílém dresu) ve čtvrtém duelu čtvrtfinálové série proti Vítkovicím. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Ridera, které vypadl ze sestavy útočníci Roberts Bukarts, nebo Petr Chlán, v emotivním duelu prohrávala po trefách Martina Zaťoviče a Luboše Horkého. Prvnímu zásahu předcházela ztráta puku Willieho Raskoba v útočném pásmu, druhému pak zbytečné vyloučení díky většímu počtu hráčů na ledě, než povolují pravidla.

„To by se nemělo stávat. Přesto jsme se dostali do hry, ale měli jsme rozhodnout při přesilovce pět na tři. Pak už jsme to tlačili před sebou, měli jsme šance, ale k bodu to nevedlo,“ litoval trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Přiznal, že chyběl moment překvapení. „A střelba. Mělo to být bum bum prásk, jenže nebylo,“ pokrčil rameny kouč. Podobně mluvil i útočník Dominik Lakatoš. „Tam to není o obraně, vlastně všechny týmy to hrají stejně. V uvozovkách se jen stojí a čeká. My si to holt nedali tak, jak bychom měli,“ hlesl jen. „Když dostanete takovou šanci, tak si s tím musíte poradit. Tady jsme to mohli naklonit na svou stranu,“ přiznal kanonýr Vítkovic.

„Stará hokejová pravda říká, že když někdo nepromění pět na tři, tak by neměl vyhrát, a já jsem rád, že se to potvrdilo,“ oddechl si domácí trenér Patrik Martinec. „Je to jako s každým pořekadlem, které když se splní, tak ho kdekdo připomíná, když ne, jsou všichni ticho. Taková šance by se měla dávat, ale ne vždy se to podaří. Možná bychom se na to měli podívat a vymyslet něco jiného, abychom příště skórovali,“ navrhl vítkovický obránce Juraj Mikuš, když hosté sice snížili gólem Wilieho Raskoba, ale to bylo vše.

Martinec byl s výkonem svého týmu spokojený. „Naprosto. Hráči tam nechali všechno a podle mého zaslouženě vyhráli,“ uvedl.

„Hráli jsme dobře. Vítkovice sice hrají perfektně, ale my jsme si za tím šli. Když do toho dáme srdce a nasazení, hokej vypadá jinak. Bavilo to i lidi. V této hře musíme pokračovat. Je to o detailech,“ hodnotil autor asistence u první branky Brna, útočník Marek Ďaloga.

Utkání bylo od prvních okamžiků emotivní, hráči se pouštěli do potyček a šarvátek, rozhodčí jen za první třetinu rozdali pět menších a dva dvouminutové tresty. Jeden z nich obdržel za bitku s Christiánem Pospíšilem i urostlý obránce Lukáš Kovář. „Také jsem měl dojem, že to bylo vyhrocené. Připadá mi, že spoléhají na to, že nás tím rozhodí. Proto jsme si říkali, že musíme být víc v klidu a nenechat se vyprovokovat,“ nastínil Kovář svůj pohled.

„Nejtvrdší zápas v sérii,“ mínil Ďaloga. „Oni to musí hrát tvrdostí a agresí, až na hraně faulů, protože nás nemají čím překvapit. My jsme se jejich hrou nechali strhnout, řekl bych, že až zbytečně, a možná nás to stálo bod,“ měl jasno Dominik Lakatoš.

„Je to play off, rozhodují větší, či menší maličkosti, ale dneska jsme to zase nezvládli, i když jsme byli lepší. Bohužel. Nešli jsme tomu štěstíčku naproti po celý zápas a vymstilo se nám to,“ pokračoval reprezentační útočník. „Ale už je to za námi, jedeme dál. V sobotu další zápas, bude to boj a válka, a my budeme připravení,“ doplnil Dominik Lakatoš.

Hlasy trenérů po utkání:



Patrik Martinec (Brno): "Diametrální rozdíl v pocitech oproti třetímu utkání. Byl to skvělý zápas play off, skvělá atmosféra, oba týmy hrály parádně, všichni tam nechali všechno. I když padlo relativně málo gólů, tak každý, kdo na stadion přišel, se musel bavit, muselo se mu to líbit. Proto se ten sport dělá. A já věřím, že v pondělí bude zase vyprodáno a lidi si to zase užijí."



Miloš Holaň (Vítkovice): "Vyrovnaný zápas v parádní atmosféře. Brnu se podařilo jít do dvougólového vedení, my jsme sice dotáhli na jeden gól a měli jsme velkou příležitost vyrovnat při přesilovce pět na tři, v závěru pak ještě šest na čtyři, to se nám však nepovedlo. Ale přišlo mi, že jsme měli spoustu zbytečných vyloučení, na to si musíme dávat velký pozor a doma už to nezopakovat. Věřím, že nám domácí fanoušci pomůžou k tomu, abychom získali třetí bod."