Potvrzeno, zpečetěno. Hokejový obránce Roman Polák se po konci angažmá v Dallasu v NHL stal definitivně hráčem extraligových Vítkovic. Čtyřiatřicetiletý ostravský rodák, který využil práva nenastoupit v dresu Stars po koronavirové pauze do dohrávky sezony, se na návratu do Vítkovic dohodl už v polovině června. Dnes podepsal s klubem tříletý kontrakt.

Foto: HC Vítkovice Ridera | Foto: Deník / Redakce

„Mám radost, že můžu navázat na to, co jsme ohlásili už před časem a potvrdit, že Roman Polák podepsal s klubem novou tříletou smlouvu. Teď už je to definitivní, je naším hráčem a nic nebrání tomu, aby se připojil k týmu a byl připraven ve vítkovickém dresu nastoupit hned od samotného začátku sezony,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.