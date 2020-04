Vše ale hatí koronavirus. Celosvětové onemocnění přerušilo ročník slavné ligy a je pravděpodobné, že ho i ukončí. „Myslím si, že hrát se už nebude,“ řekl Deníku Radek Faksa, který na rozdíl od mnoha jiných českých hokejistů stále je ve Spojených státech.

Zároveň popsal, jak to ve státě Texas zatím vypadá. „Sice v ulicích není tak rušno jako obvykle, ale zatím to vypadá normálně. Lidi chodí běhat, na procházky, do obchodu. Jediné omezení, které tady je, že byly zavřeny bary a restaurace,“ přiblížil šestadvacetiletý český reprezentant.

V rouškách se tedy ještě po ulicích nechodí?

Zatím ne. Nic takového jsem neviděl. Maximálně v obchodě. Ani mi při pohledu z okna nepřipadá, že by se něco dělo. V neděli ale Trump vyhlásil, že by se venku nemělo chodit ve skupinách nebo jen tak. Spíše pouze na nákup a kvůli potřebným věcem. Myslím, že vše tady teprve přichází.

Takže Dallas teprve hlavní vlna nákazy a omezení čeká?

Asi ano. V Česku je to nejspíš v nejhorší fázi, kdežto tady jsme na tom ještě dobře. Lidé si ale uvědomují, že se to blíží. Myslím si, že na opatření už je však trochu pozdě, mělo se s tím začít dřív. Každopádně je ale nutné to respektovat, aby se situace co nejdříve uklidnila a vyřešila. Rozhodně je to nepříjemné a každé ráno, když se probouzím, tak nevěřím tomu, co se ve světě děje.

Co máte konkrétně na mysli?

Je březen a my nehrajeme, nic se nesmí dělat… Je to jak z filmu. Ano, tady v Dallasu nejsou opatření tak tvrdá jako v Česku, ale v některých státech USA, třeba v New Yorku nebo Kalifornii, už je to podobně přísné. Jak jsem řekl, v neděli to vyhlásili, takže zatím jsem to příliš nepocítil. Kromě tedy restaurací a barů. Že by lidé nosili roušky, to určitě ne.

Vy je nosíte, nebo spíše čekáte, až to bude úřady nařízeno?

Upřímně – nechodím moc ven. A když ano, jdu si třeba zaběhat, tak se pohybuju úplně mimo lidi. Roušku zatím nenosím, ono sehnat ji tady není vůbec jednoduché. Ani přes klub se to nepodařilo. Před pár dny jsme akorát dostali dezinfekci na ruce a máme rukavice. Roušky ale ne. Přítelkyně nám tak začala šít, abychom aspoň něco měli. Až budou, tak je určitě budeme nosit. Hlavně do obchodů, kde je více lidí.

Nemoc se už dostala i mezi hráče NHL, před pár dny byly ohlášeny první případy. Tohle asi člověku na klidu nepřidá, co říkáte?

Určitě ne, protože pořád přemýšlím, že se to může stát mně nebo někomu v mém okolí. Rozhodně je to nepříjemná situace, a proto se co nejvíc snažím dodržovat pravidla, abych nebyl jeden z nakažených. Na druhé straně to neovlivníte, stát se to může komukoliv.

Plánujete se třeba nechat testovat?

Zatím určitě ne, dosud nemám žádné příznaky, na to musím zaklepat. Stejně tak ani nikdo v mém okolí. Kdyby ta možnost byla, nebo bych něco pocítil, tak bych ale k tomuto kroku sáhl.

Pravděpodobně jste v kontaktu i s ostatními hráči. Jaká je nálada mezi vámi? Bavíte se o tom, nebo spíše chcete přicházet na jiné myšlenky?

Určitě se bavím s českými kluky, jestli letí, nebo neletí domů. Co mám informace, tak většina už bude v Česku. Navíc máme v Dallasu týmovou skupinu, kde si píšeme, kdo co dělá, novinky. Tady odsud, kde bydlíme, a s námi i několik dalších spoluhráčů, ale vesměs všichni odjeli. Až na jednoho, se kterým se občas sejdeme, podíváme se na film, pokecáme, ale jinak se s nikým nescházíme.

Vy nehodláte odletět do Česka?

V plánu to určitě je, ale chtěl jsem ještě pár týdnů počkat. Uvidíme, jaká bude situace v Česku, potažmo i tady v Dallasu. Svůj důvod hraje i fakt, že v Česku v současnosti nemám takové zázemí jako zde, ale vrátit se určitě budeme chtít, jakmile to bude možné. Také proto, že tady to bude jen horší a horší, tudíž i proto bychom pak rádi odjeli. Bavili jsme se, že deset dní tady ještě určitě zůstaneme. Ale je to těžké, situace se rychle mění.

Sledujete dění v Česku?

Ano, sleduju. Každý den jsem v kontaktu s rodinou, takže vím, co dělají, jak tráví čas. Navíc v Dallasu máme Českou televizi, koukám na zprávy, takže mám velký přehled.

Jak se bavíte? Co děláte?

Je to těžké. Samozřejmě se stále snažím udržovat fyzičku, protože pořád doufám, že se sezona rozběhne. Radši budu připraven než překvapen. Kondiční trenér z Dallasu nám přivezl nějaké věci na posilování, rotoped a další, abychom mohli doma něco dělat. Takže cvičím. Nebo jezdím na kole. Jinak není moc co. Díváme se na filmy, jednou za čas se tedy sejdeme právě s tím spoluhráčem, případně se zajdeme projít, nebo zaběhat si.

Jak osobně vidíte šanci na dokončení sezony NHL?

Kdybych měl říct svůj názor, tak si myslím, že sezona už se nerozjede. Musel by se stát zázrak, že by se to rychle začalo zlepšovat a rozehrálo se to v červenci. Mít v hale dvacet tisíc lidí a riskovat, že se to zase rozšíří, do toho by asi nikdo nešel. A bez diváků play-off nebude. Upřímně si myslím, že se sezona neobnoví, ale ještě doufám, že se budu mýlit a bude se nakonec hrát.

Mělo by vůbec smysl to tlačit na sílu – v létě, v červenci, ještě bez diváků? Prostě jen proto, aby se to dohrálo?

Myslím si, že kdyby to dávalo jen trochu smysl, tak ano. Každý chce o Stanley Cup hrát, přece jen těch možností v kariéře mnoho není, jsou kluby, které mají sezonu velice dobře rozehranou, takže věřím, že jsou takoví, kteří by do toho rádi šli. Navíc je to prestiž a byznys. Na druhé straně zdraví je na prvním místě a lámat to přes koleno za každou cenu asi není dobré.

Zmínil jste i slovo byznys. Je jasné, že vše přinese finanční ztráty. V minulých dnech řada hráčů přispěla na dobročinné účely v souvislosti s koronavirem, nebo třeba na platy zaměstnanců klubů či hal. Vy jste v Dallasu něco takového také podnikli?

Ano. S kluky z týmu jsme se složili, přidali se k nám majitel a manažer. Všechny peníze půjdou právě pro zaměstnance. Myslím si, že to bylo třeba a je dobře, že se to udělalo.

Jak vnímáte vy i klub možnost, že se dost možná sezona nedohraje. Zrovna vy jste ji měli rozehranou solidně, že?

Kromě prvních osmi zápasů a posledních šesti, které jsme prohráli, tak jsme měli super sezonu. Víme, že máme skvělý tým, čtyři vyrovnané lajny, podobně jako loni St. Louis. Spoustu výborných hráčů, kteří by své bohaté zkušenosti v play-off prodali. K tomu dravé mladíky. Myslím si, že bychom měli velkou šanci dojít daleko, protože máme mužstvo na to porazit kohokoliv, ale je to škoda, pokud play-off nebude. A kdyby se náhodou sezona znovu rozehrála, bude těžké se do toho po několika měsících zase dostat.

Umíte si přestavit, že byste po dvou třech měsících zase naplno začali?

(zamýšlí se) Reálné to je, ale představit si to zatím moc nedokážu. Myslím si, že by toho muselo být hodně v krátkém čase a dost by to narušilo další sezonu. Bylo by to náročné psychicky i fyzicky.

Čistě teoreticky by se mohlo stát, že by v září NHL poznala vítěze Stanley Cupu a v říjnu by se hrálo od začátku…

Tam by musela podle mě být aspoň měsíc pauza, takže by se start odložil třeba na listopad, protože musí proběhnout trh s volnými hráči, draft a další věci. Aby se hned začala hrát nová sezona, to moc nejde.

A co vy? Jak sezonu berete ze svého pohledu?

Já si myslím, že po herní stránce jsem se cítil hodně dobře, po celou dobu jsme byli stabilní lajna. Je pravda, že jsme měli spíše defenzivní úkoly, takže jsme chodili proti nejlepším útokům soupeře, abychom je bránili, buly jsme začínali v obranném pásmu. Z takových pozic bylo těžké dávat góly. Do toho se na konci minulého roku změnil trenér. Bylo tam hodně faktorů, které to ovlivňovaly, ale celkově si myslím, že to mohu hodnotit pozitivně.

Lze na současné situaci nalézt nějaké pozitivum?

Možná, že si lidé uvědomí, jak křehký ten náš svět může být, že jsme tady jen malí pánové, musíme se respektovat a že zdraví je na prvním místě.