Kapitán Vítkovic Polák: Týmový boj, třetí třetina odměnou. Třinec? Na ten umíme

„Jako všechny zápasy i tento byl vyrovnaný, my nehráli na začátku dobře. Bylo znát, že jsme byli svázaní tím, že to doma můžeme dokázat, protože statistika postupů není moc plusová. Výsledkem byl pak gól, který jsme si tam srazili sami. Ale bojovali jsme až do konce, byli jsme srdnatí a důležité bylo rychlé srovnání. Do třetí třetiny pak vyšlo úplně jiné mužstvo,“ hodnotil.

„Začali jsme si věřit, dali jsme gól, byli všude a jediná kaňka byla vyloučení, po kterých měl soupeř šance. Kluci to odbojovali, odmakali, já jim děkuji. Sezona nezačínala dobře, pasovali nás možná i na baráž a tohle je za mě obrovský úspěch pro Vítkovice,“ dodal Miloš Holaň.

Stejně jako jeho protějšek Zdeněk Moták si nemyslí, že by se série v nějakém momentu lámala. „Mohla se zlomit, ale bylo to tak vyrovnané, že rozhodoval jeden gól, jedna chyba. V tom jsme byli i šťastnější,“ přiznal Holaň.

Doufal i ve chvíli, kdy měl v neděli před duely v Olomouci zdravé jen dva hráče. „Je to klišé, ale věříte pořád. Do poslední chvíle. Třeba že vám to ten nahoře vrátí, čím si procházíme. Ale fakt nevíte. Na střídačce stojíte, hráči jedou bomby a čekáte, jestli to tam spadne, nebo ne,“ popsal své pocity.

Klidným ho nenechala ani nedávná slova brankáře Olomouce Branislava Konráda pro Českou televizi. „Série byla super, byly vidět výborné zápasy i výkony z obou stran. Až na tu eskapádu, co předvedli se sanitkami. Trošku dehonestovali naše výkony, ale kašlat na to,“ prohlásil slovenský gólman.

Narážel tak na fakt, že drtivou většinu kádru Vítkovic postihla viróza a pro brankáře Aleše Stezku musela dojet i záchranka. „Nechci to moc komentovat, ale v životě bych si nedovolil říct něco o zdraví hráčů, kdyby to nebyla pravda. To bych chtěl uvést na pravou míru. A myslím si, že mám k tomu co říct, protože jsem si prožil něco, co má za sebou jen málokdo,“ poukázal Miloš Holaň na svůj dávný boj s leukémií.

„Musím na klucích ocenit, že šli přes hranu, děkuji jim, že bojovali, protože neměli jsme šanci z toho uhnout. Vždyť dneska zase vypadli tři hráči s vysokými horečkami,“ pokračoval.

„Možná touha po tom, aby se Vítkovice konečně dostaly zase o stupínek výš, protože loni se to nepovedlo, hrála velkou roli. Teď to vyšlo a to je pro hráče odměna, že se zase posunuli dál,“ doplnil Miloš Holaň.

Program play-off je však neúprosný. Ve Werk Aréně nastoupí Vítkovice jen 44 hodin po skončení předkola (v sobotu od 16 hodin, v neděli od 18 hodin). U Třince považuje Holaň za jedinou malou výhodu, že nemusí cestovat. „Po pátém zápase jen den volna, to mi trochu hlava nebere. Favorit je jasný, ale jdeme se zase rvát, tak jako jsme se rvali teď,“ slíbil na závěr kouč.