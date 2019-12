Narozeniny, Sparta v domácím prostředí, nejen proto si vítkovický kouč Jakub Petr určitě přál středeční dohrávku 22. kola hokejové extraligy vyhrát. Nevyšlo to, jeho tým padl 1:3, přesto byl čerstvě šestačtyřicetiletý trenér na pozápasové tiskové konferenci pozitivní.

Utkání 13. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové, 25. října 2019 v Ostravě. Na snímku trenér Vítkovic Jakub Petr. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

A to i při vědomí, že šlo o třetí extraligovou prohru ostravského celku v řadě, byť stejně jako v Třinci či s Plzní opět proti přednímu celku tabulky. „Kromě toho, že jsme prohráli, to byl ale skvělý den. Přijela mi popřát Sparta s tímhle mančaftem, co má. Co více si přát?“ usmál se Petr. „Je to poprvé, kdy jsme na narozky nevyhráli, ale věděli jsme, že to bude těžké. Dost mě štvala ta neděle s Plzní, i proto jsem rád, že to teď bylo lepší. Dneska šli kluci na krev, nemůžu jim nic vyčíst,“ uvedl.