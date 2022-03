Holaň po sezoně Vítkovic: Úspěch je sen, který mě táhne. Proč sází Eurojackpot?

Kapitán sice předloni podepsal ve Vítkovicích tříletou smlouvu, stát se však může ledasco. „Může přijít a říct: Končím! Já bych je ale chtěl udržet,“ má jasno Miloš Holaň.

„Poly sice kapitána nikdy nedělal, ale má kolem sebe auru zkušeností. S ním není problém v tréninku ani v zápase. Když vleze na led, jsou to bomby a myslím si, že nikdo si nedovolí něco flákat,“ je přesvědčený Holaň.

Plusem Poláka je i fakt, že je z Ostravy. „Kdo jiný bude tvrdit tu muziku v kabině, kdo to bude tmelit? Kdo má to jméno a zkušenosti? Poly a Kržel,“ ptá se a zároveň si i odpovídá Holaň.

Krenželokovi sice bude v červnu devětatřicet let, trenér ale věří, že ještě sezonu by mohl vydržet. „Nebo i víc, nechci mu křivdit. Loni to ale vypadalo, že končí, a bude mi dělat asistenta. A vyletěl. Dal šestnáct gólů. Kdo to má?“ má jasný argument.

„To nikdo nečekal. Před sezonou jsme se bavili, že jestli dá deset gólů, bude to super. A hele, šestnáct. Navíc byl platný v přesilovkách i v oslabení. Ano, myslím si, že by mohl shodit, přizpůsobit se novému hokeji, protože má rád smažený květák, tatarku, brambor, ale před bránou ho zase nikdo neodtlačí,“ směje se Miloš Holaň.

„Každopádně takoví hráči by měli zůstat a zaučovat ostatní, protože ti kluci jednou skončí a kabina do budoucna bude potřebovat nového lídra. Čekají nás dlouhá jednání a přesvědčování,“ uvědomuje si šéf vítkovické střídačky.

MLÁDÍ VPŘED!

V souvislosti s mládím je často zmiňována Plzeň. Ovšem i ve Vítkovicích dostává budoucí generace příležitost. Důkazem toho byly i uplynulé měsíce. „Překvapil mě Petr Fridrich, ale čekal jsem od něj víc v produktivitě. Měl být ve druhé pětce, nedařilo se mu, uklidnil se ve čtvrté a zase poskočil nahoru. V příští sezoně by tomu tady měl „šéfovat“,“ míní.

„Bude to jeho třetí sezona v extralize, možná dostane teď pozvánku do širšího nároďáku, protože trenér se na něj ptal. Může to být ten, koho si tu budeme pěstovat pro budoucnost jako Vítkovičáka, pokud nám neuteče. Ale to už je práce nás a managementu, aby toho kluka tady nechali,“ ví Holaň.

„Třeba u Bernovského mi bylo řečeno, že s ním nemám počítat, že bude od začátku sezony v Šumperku. Já ho neznal, netrénoval jsem ho, ale nechal jsem ho se ukázat a překvapil,“ přiznává kouč.

Holaně přesvědčil i Lednický, jemuž ale musí vydržet zdraví. „A znovu dostane prostor, ale už by měl být o stupínek výše, stejně jako Frigo (Fridrich),“ myslí si hlavní trenér Vítkovic.

V některých momentech se nebál vyslat mladíky i do klíčových chvil utkání. Třeba ve čtvrtém čtvrtfinále na power-play „A zkazili něco? Nezkazili. Ba naopak,“ podotýká Holaň. „Oni o hokeji ještě tak nepřemýšlí jako starší hráči. Je fajn, že je tu máme. Chci, aby hráli i v příští sezoně, ale musí se o to zasloužit a rvát. Potenciál mají, jsou poctiví, pracuje se mi s nimi velice dobře. Celkově je velký úspěch, že se tolik mladých zapojilo,“ pochvaluje si.

MACHŮ ZKLAMÁNÍ, PRČÍK NADĚJE

Naproti tomu bek Tomáš Machů, jemuž Holaň věřil, se vydal do zámoří. „Limitovalo ho bruslení. S agentem se rozhodl, aniž by se o to porval, že odejde. To mě trošku zklamalo,“ připouští Holaň, který ale vzápětí poukáže na sedmnáctiletého Matěje Prčíka.

„Ten je svým způsobem zvláštní, takový flegmatik, moc toho nenamluví, ale potenciál v sobě má,“ přemýšlí kouč, podle něhož není náhoda, že je v reprezentaci do 18 let a točí se kolem něj skauti. „Mám strach, že nám uteče. To říkám na rovinu,“ přitakává s tím, že rozhodnout se může brzy po MS do 18 let. „Má šanci na draft a když ne, tak bude chtít zkusit juniorku v zámoří, což je škoda, protože věřím, že příští rok by s námi hrál,“ dodává Miloš Holaň.

Příjemně jej v play-off zaujal ze zadáků Lukáš Kovář, Patrik Koch pak řadu zápasů vynechal, nikoliv kvůli zdravotní indispozici, ale kvůli disciplinárním trestům. „To je borec, který se zdravím vydrží celou sezonu a nevypne. Ale to je tři zápasy stop, dva zápasy stop, jeden zápas stop. Přitom výkony jsou standardní, jsem rád, že ho tu máme, ale ty fauly…“ krčí rameny Holaň.

„Stokrát se mi omluví, poděkuje, že jsem mu to řekl a výsledek je pořád stejný,“ pokračuje.

Podobných „samorostů“ má v mužstvu víc. „Pak je ukočíruj. Já chodím k psychologovi a ne oni,“ rozesměje se Holaň.

CO BUDE S BUKARTSEM?

Z útočníků by měli zůstat kanonýr Dominik Lakatoš, podobně asi i Rostislav Marosz, Petr Chlán, či Rastislav Dej. Otazník kromě Krenželoka visí nad Robertsem Bukartsem, či Kanaďanem Samuelem Bittenem. Co chybí ke stabilnějšímu kádru? Rozpočet!

„Podívejte na Pardubice. Přijde nový majitel, vytasí balík a ukáží si na jakéhokoliv hráče. Není to jen o tom, že si vyberu nejlepší z každého mužstva, aby to bylo nafouknuté jen penězi. Taky tam musí být dělníci, nejen hvězdy. Spíš mít dobrý mix. Ať je tam střelec, kluk, který to bude bourat,“ naznačuje Miloš Holaň.

„Třeba bych chtěl Bittena. Splní, co mu řeknu na ledě, i když je trochu rapl,“ vysvětluje a přidá i historku. „Řekl mi: ‚Trenére, co budete chtít, to udělám‘. A pak co třetí střídání se mě ptá: ‚Can I fight? Can I fight?‘ (Můžu se jít prát, můžu se jít prát) Odpovídám mu, že ať počká. Ve čtvrtém zápase měl strkanice s Kundrátkem, čárový ho držel, byla komerčka, rozhodčí s ním přijel na střídačku. A Sam mi říká, že rozhodčí neumí anglicky. ‚Řekni mu, proč za mnou furt jezdí.‘ Tak se ptám. A rozhodčí, že se chce furt rvát. A on: „Ale já se nervu, když mi neřekneš…“ On je takový fajně jednoduchý, ale měl své opodstatnění,“ objasňuje Holaň.

V prvoligové Porubě, kde strávil většinu sezony, od něj prý čekali góly, ty nepřišly. Holaň mu dal v play-off jasnou roli: hlídače Davida Krejčího. To splnil. „Nikoho jiného jsem nenašel,“ říká Holaň a i tady připojil jednu story.

„Je fajn, když potřebujete bránit hvězdu soupeře a máte na to borce. Jen to nesmí dělat, jak mi to dělal frajer ve Zvolenu na Pálffyho, že si i s ním stoupne do ofsajdu. Pálffy se chlamal, Dubec furt s ním. Vyjeď vyjeď, volám na něho… Proč? Pálffy, ukázal mi,“ vypráví s úsměvem Holaň.

PENÍZE, PENÍZE, PENÍZE

Poskládat úspěšné mužstvo podle něj není jednoduché, on ale věří, že tým dá dohromady a v květnu ho bude mít na start přípravy. „Vím, že to neovlivním, ale rád bych udržet víc hráčů. Už loni jsem měl takový záměr, jenže někteří podepsali ještě před tím, než skončila sezona. Třeba dobrá lajna Kalus, Flick, Mallet, jenže Mallet už měl podepsáno,“ líčí.

„Je škoda, že se to nedá udržet a jen doplňovat, stavět pyramidu a do tří roků říct: Máme na to, abychom tady udělali úspěch,“ poznamenává Miloš Holaň.

Uvědomuje si, že není lehké sehnat peníze na hokej. „Realita je taková, že máš peníze, můžeš si dovolit hráče a většinou máš úspěch. My jsme šťastní za naše sponzory, které máme. Nebudu říkat, že jsme klubíček,“ usměje se na závěr v narážce na slova kouče Olomouce Zdeňka Motáka po hodnocení předkola.