A bude třeba. Ostravané ze série šesti střetnutí venku vytěžili devět bodů, a byť mají o plné čtyři duely odehráno méně, jsou třináctí a na Vervu před sebou ztrácí pouze bod. Trenér Miloš Holaň padesátiprocentní úspěšnost na ledech soupeřů bere.

„Lhal bych, kdybych řekl, že nejsme spokojení. Jsme. Ale nejsme uspokojení. A to je velký rozdíl,“ upozorňuje. „Nějaký plán nebo vizi, kolik bodů bychom chtěli získat, jsme měli, a tohle je možná trochu i nadplán. Nestavěli jsme si vzdušné zámky, že bychom chtěli vyhrát vše, to určitě ne, protože soutěž je opravdu vyrovnaná. Navíc je tam ten strašák v podobě sestupu a baráže, proto bude každý zápas náročný po psychické i fyzické stránce. Momentálně jsme spokojeni, ale je to jen začátek, pouze prvních šest kol,“ uvědomuje si zkušený šéf vítkovické střídačky.

Vítkovice uspěly v Kladně (2:1), pak ve Zlíně (6:3) a v Brně (2:1). Naopak s nulou odjížděli z Karlových Varů (1:4), Mladé Boleslavi (1:4) a ze Sparty (1:3).

„Nepovedl se zápas v Boleslavi. Proč? To nevím, ale neodehráli jsme dobré utkání. Nervali jsme se o výsledek, jak by bylo třeba. Asi nás ovlivnily dva góly v první třetině, ale těžko říct. Ve Varech byl také soupeř lepší,“ přiznává Holaň s tím, že nejblíže k alespoň bodu byl tým na Spartě.

„Za stavu 2:1 jsme měli minutu padesát dlouhou přesilovku pět na tři. Dát gól na 2:2, bůhví, jak by to dopadlo. A Rosťa Marosz měl jet trestné střílení za faul při samostatném nájezdu,“ vybavuje si.

OBRANA NAD ÚTOKEM

Podle úvodu ročníku se zdá, že se Vítkovice budou muset spolehnout primárně na defenzivu. Vyjma bitvy na ledě trápícího se Zlína nedokázaly vstřelit nikdy víc, než dvě branky. „Souhlasím, ale mám dvě věci,“ podotýká Miloš Holaň.

„My nehráli na půdě trápícího se Zlína. To bylo teprve třetí kolo a Zlínu se nedaří až teď, kdy má odehráno jedenáct zápasů. V té době byl ještě v pohodě,“ připomíná kouč Ridery. „Ale ano, trápí mě produktivita mužstva, protože výsledkem 2:1 se může vyhrát, ale určitě ne vyhrávat. Tam vidím naši mezeru a na tom musíme zapracovat,“ připouští Miloš Holaň.

„Jasně, jeďme na sto dvacet procent, bojujme, blokujme střely, ale hokej se hraje na góly a ty se musí vstřelit. Nikdo jiný je za vás nedá. Je to samozřejmě i o tom, aby osobnosti, které to mají za úkol, se prosazovaly v každém, nebo v každém druhém zápase,“ dodává.

Jednou z těchto person by měl být lotyšský kanonýr Roberts Bukarts, který má na kontě pět kanadských bodů (2+3). Čtyři ale získal jen ve Zlíně. „Možná měl i větší motivaci, protože tam hrál. Takže nám zatím rozhodl jen jeden zápas a já od něj očekávám daleko více, větší produktivitu, protože má dost velký prostor na ledě,“ míní Holaň, který aktuálně má v kádru na zkoušce ruského útočníka Kristiana Afanasijeva.

Jen lituje, že možnost testu nepřišla už v létě. „Mohl s námi být v přípravném období a měl bych víc prostoru ho sledovat. Teď je mi blbé hráče na zkoušku nechat sedět, na druhé straně chci každý zápas vyhrát a nechci držet za každou cenu v sestavě hráče, o kterém nejsem přesvědčený. Je to půl na půl,“ nemá jasno Holaň.

NA TABULKU NEKOUKÁ

Šanci ještě Afanasijev dostane, brzy však padne rozhodnutí. „Držím se hesla, že první dojem napodruhé neuděláš. Tady ten první dojem nebyl takový, takže mě musí přesvědčovat, abychom neudělali chybu, podepsali ho a v průběhu sezony litovali,“ říká.

Sám kouč v současnosti rozházenou tabulku extraligy nesleduje a nijak se ho tak nedotýká, že Vítkovicím patří až třináctá pozice. „Až bude odehráno, dejme tomu, patnáct kol a všichni budeme srovnaní, tak na to mrknu a budu si dělat úsudky. Na někoho to může působit špatně, že se vidí dole, ale závěry bych dělal později,“ vysvětluje Miloš Holaň.

Litvínov je povzbuzený nečekanou výhrou v Českých Budějovicích, Vítkovice ale potřebují doma zabrat. „Musíme to zvládnout, protože pak jedeme zase ven. Celkově hrajeme z prvních deseti zápasů devět u soupeřů. Pro psychiku hráčů by byl úspěch uklidněním. Zvlášť po dobrém výkonu na Kometě je důležité to vítězství potvrdit dalšími body doma,“ zakončil trenér Miloš Holaň, který doufá v pátek při extraligovém souboji s Litvínovem v podporu fanoušků.