V rozhovoru pro Deník přiznal, že jej minulý týden zaskočil pozitivní výsledek testu. „Byl jsem překvapený, protože jsem neměl žádné příznaky. O to horší průběh jsem ale za těch deset dní měl. Teď mám k té nemoci velký respekt,“ řekl Holaň.

Upravilo to váš pohled na toto onemocnění?

Změnilo. Dosud jsem o tom, co to znamená ho mít, jen slyšel, kdežto nyní jsem si toi prožil. Řeknu vám, že když jsem měl sedm dní v kuse třicet devět horečky, dušnost, kašel, k tomu mě bolely klouby, záda, ztrátu čichu i chuti, tak mě humor přešel.

Myslíte, že se projevilo i to, co máte ze zdravotního hlediska za sebou?

Všeobecně mám od transplantace kostní dřeně slabší imunitu a přece jen dnes už mi není dvacet, za měsíc budu mít padesát. Jsem také riziková skupina. Rozhodně mi to nepomohlo.

Jak jste prožíval zápasy?

Vyjma prvního zápasu musím přiznat, že jsem nebyl příliš „ready“ přemýšlet, ale po domluvě s kluky jsme si o třetině volali. Hlavně tedy se Šimonem (Šimíčkem). Vždy jsme to zkonzultovali mým pohledem zpovzdálí. Taková moje nová funkce. (úsměv) Prostě jsem u toho chtěl být, i když mi nebylo dobře. A byl to jiný pohled. Jako trenér ale vždy říkám, že je dobré mít při zápase co nejvíce informací, takže kvituji, když se na to dívá ještě někdo. Víc očí víc vidí.

Fotbalový trenér Petr Rada říkal, že v karanténě během utkání Jablonce kopal do židlí. Prožíval jste to ve větším klidu, nebo emotivně?

Ne. Myslím, že jsem se dost změnil a vnímám to více jako trenér. Jasně, mám emoce, a velké, umím je projevit, jsem srdcař, ale byl jsem v pozici, kdy na ledě nic neovlivním, takže jsem určitě do ničeho nekopal. Na to jsem dost rozumný. Spíše jsem si vše zapisoval a pak to konzultoval.

Možná jste měl více času rozebírat si soupeře, včetně těch možných pro předkolo, které začnete příští středu…

To bych neřekl, na to jsem se nedíval. Sledoval jsem vyloženě naše zápasy, to mě zajímalo. Navíc variant, na koho narazíme, je v této chvíli tolik, že se o všem rozhodne asi až v posledním kole.

Týmu se ale dařilo, což vás bezesporu těší, že?

Samozřejmě. Hráči jsou na dobré vlně, tak věřím, že to bude pokračovat. I první trénink byl výborný, na hráčích je vidět pohoda, takže teď je důležité to přenést do utkání.

Dokonce – s jistou dávkou nadsázky – se začalo mluvit, že vítězná sestava se nemění. Nedělali si z vás kolegové legraci, že když to jde, mohlo by vše zůstat tak, jak je?

No, my jsme si řekli už na začátku, když jsme nastoupili, že se touto pověrou příliš řídit nebudeme. A to nejen u hráčů, ale ani v trenérském štábu. (úsměv) Ale zpátky na střídačku se moc těším, ostatně je to má práce, takže už očekávám boj v Olomouci. I proto, že kromě Gewieseho jsou zdravotně všichni v pořádku.

Po posledních výsledcích máte solidní šanci na osmé místo, které zaručuje start předkola i případný pátý zápas doma. Ztrácíte jen dva body, takže to je asi velké lákadlo, viďte?

S tím souhlasím. Je to asi největší motivace, protože víme, že i bez diváků nám domácí prostředí pomáhá. Bylo by fajn, kdyby se to povedlo. Ale potřebujeme zvládnout dva zápasy, teď máme Olomouc, se kterou to bude těžký boj, moc branek nepadne. Rozhodovat budou obránci, disciplína a přesilové hry.



Na závěr. Tým jste přebíral v prosinci na rozhraní účasti a neúčasti v play-off, nyní bojujete už ve středu tabulky. Jak zatím své působení hodnotíte?

Na hodnocení mé práce tu jsou jiní, to jsem nikdy nedělal. Nicméně jsem rád za Vítkovice, že mužstvo od doby, kdy jsme ho převzali, se někam posunulo a má svou tvář. To mě hrozně těší.