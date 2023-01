„Ani jsem neměl čas přemýšlet, jestli tu šanci proměním. Bylo to narychlo. Po tom gólu se mi chtělo začít brečet radostí, že jsem to dal,“ řekl pro hokej.cz Dominik Řípa. „Byl to neskutečný pocit. Po konci zápasu pak obrovská euforie,“ doplnil autor vítězné trefy.

Tým Moravskoslezského kraje vstupoval do třetího dějství s dvougólovým mankem, přesto nakonec slavil triumf. „V šatně jsme si každou přestávku říkali, že do toho musíme jít naplno, že dáme jeden gól a ten nás nakopne. A to se stalo,“ vykládal Dominik Řípa.

Zlato z olympiády! Hokejisté Moravskoslezského kraje obhájili po obratu titul

Oslavy vypukly po závěrečné siréně přímo na ledě a poté se přenesly také do kabiny. „V čem byla naše největší síla? Hodně jsme se povzbuzovali. Sice jsme měli v některých zápasech i trochu štěstí, ale to k tomu patří. Povedlo se nám to, po čem jsme všichni toužili,“ dodal Dominik Řípa.

Finálový duel sledovalo na stadionu více než pět stovek diváků. „Panovala tady výborná atmosféra, což nás hnalo dopředu. Chtěli jsme to vyhrát stejně, jako se to povedlo posledně klukům ročníku 2005. Bylo těžké obhajovat titul z minulé olympiády, ale my to zvládli,“ uzavřel Dominik Řípa.