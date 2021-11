První třetina nabídla v podání domácích zvonkohru, když hned ve třech případech trefili brankovou konstrukci. Nicméně domácímu výběru to moc nešlo. K vidění byla také jedna branka, když se před brankovou Vítkovic prosadil Navrátil.

Prostřední třetina byla nejakčnější a dá se říci, že pod taktovkou Dominika Lakatoše. Ten v přesilovce vyrovnal, následně v další početní výhodě odpověděl na gól Krejčího a v poslední minutě druhé části zkompletoval hattrick. Ve třetí části šli domácí do dvougólového vedení, to střeleckou smůlu prolomil Bukarts. Když Hanáky vrátil do hry Knotek, bylo zaděláno na drama, ovšem to střelou do prázdné branky odmítl Marosz.

„Šlo o vyrovnané utkání. My jsme ho začali dobře, dali jsme i jeden gól. Po přestávce ale Vítkovice využily dvě přesilovky a my pouze jednu. To byl ten jazýček na vahách,“ řekl k zápasu olomoucký kouč Jan Tomajko. „Nezačali jsme dobře, nebyli jsme v tempu. Sice jsme trefili tři tyčky, ale více jsme si nezasloužili,“ vzal si slovo trenér Vítkovic Miloš Holaň. „Ve druhé třetině to bylo jiné. Na sebe to vzal Dominik Lakatoš, dal tři góly. V závěru třetí části jsme se dostali pod tlak, ale ustáli jsme ho. Měli jsme i štěstí. Tohle vítězství bereme s pokorou,“ uzavřel šéf vítkovické lavičky.

HC Vítkovice Ridera – HC Olomouc 5:3 (0:1, 3:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 24. Lakatoš (A. Solovjov, Roberts Bukarts), 30. Lakatoš (A. Solovjov, Roberts Bukarts), 40. Lakatoš, 42. Roberts Bukarts (Dej), 60. Marosz (Dej) – 8. Navrátil (P. Kolouch, Olesz), 26. David Krejčí (P. Kolouch, Olesz), 58. J. Knotek (J. Káňa, David Krejčí). Rozhodčí: Pražák, Ondráček – Kika, Špůr. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:1. Diváci: 3 525.

HC Vítkovice Ridera: Stezka – A. Solovjov, R. Polák, Galvinš, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Plášil – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – R. Bondra, Lindberg, M. Kalus – Dej, Marosz, Roberts Bukarts – Lednický, Chlán, Fridrich. Trenér: Miloš Holaň.

HC Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Groch, Rašner, Škůrek, Řezníček, Dujsík – J. Káňa, David Krejčí, V. Tomeček – Klimek, J. Knotek, Kucsera – Olesz, P. Kolouch, Navrátil – Bambula, Strapáč, Kunc – Burian. Trenéři: Zdeněk Moták, Jan Tomajko.