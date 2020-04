Třináctý celek uplynulého ročníku nejvyšší soutěže se neprobojoval do play-off, tudíž absence vyřazovacích bojů se ho nijak nedotýká. Jiné je to však podle slov šéfa ostravského klubu Aleše Pavlíka v případě vyhlášeného stavu nouze pro celou Českou republiku.

„To má dopad na všechny, kteří financují náš klub – ať už jde o partnery nebo sponzory,“ řekl Deníku Pavlík. Dalšími větami přibližuje, co tím konkrétně myslí.

„V rámci našeho regionu se již několik let potýkáme se složitou ekonomickou situací, především v případě těch největších podniků, a je jasné, že současná krize spojená s koronavirem tento dlouhodobý stav ještě zhorší. Jednáme, jednáme a čekáme, jak velký dopad to bude mít. Že se nás to dotkne, je už jisté. Jen je otázkou, jak moc. Bohužel,“ prozradil nejvyšší muž vítkovického hokeje.

Musí se tak k problému postavit. Zda to však bude řešit podobně jako v jiných tuzemských klubech či v zahraničí, kde došlo i na propuštění hráčů, však specifikovat nechce.

„Každý klub řeší nastalou situaci podle sebe, neboť každý má své specifické možnosti, zázemí, svou vlastní filosofii. Mně osobně proto určitě nepřísluší hodnotit kroky jiných klubů,“ uvedl Pavlík.

„My si interně už také bohužel připravujeme své kroky vůči našim hráčům, trenérům a vůbec všem zaměstnancům klubu, které vycházejí z našich možností a naší filosofie,“ dodal Aleš Pavlík, šéf HC Vítkovice Ridera.