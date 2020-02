Shodou okolností muže, který právě úterní souboj proti Beranům šikovnou tečí rozhodl. „Nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec vítkovického klubu této sezony, lotyšský kanonýr Roberts Bukarts se dohodl s ostravským klubem na prodloužení spolupráce do konce soutěžního ročníku,“ oznámil ve středu klub na svých oficiálních stránkách ohledně své devětadvacetileté opory.

Další okolnosti pak přiblížil majitel Vítkovic Aleš Pavlík. „Smlouva, kterou jsme uzavřeli v létě se Spartou i s hráčem samotným, nabízela varianty možného návratu Robertse Bukartse do Sparty či využití nabídky z jiného i extraligového klubu. My si ale jednoznačně nemůžeme dovolit přijít o tak zkušeného a střelecky disponovaného hráče. Proto jsme se s ním dohodli na prodloužení smlouvy do konce sezony a jsme rádi, že sám Roberts s tím souhlasil a má chuť za Vítkovice hrát a bojovat i nadále,“ vysvětlil šéf čtvrtfinalisty play-off v posledních dvou ročnících extraligy.

Řada příznivců se pochopitelně zaradovala. Po trápení v Třinci a ve Spartě v minulé sezoně Bukarts v Ostravě pookřál. V šestatřiceti zápasech nasbíral 34 kanadských bodů (13+21) a je tak nejproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem Vítkovic. Po celý ročník se tak pohybuje v top desítce bodování celé soutěže, nyní mu patří devátá příčka. Navíc hned čtyři utkání rozhodl právě jeho gól, naposledy již zmíněný úterní duel s jeho bývalým zaměstnavatelem Zlínem.