„Uteklo to, ale dostal jsem skvělé dárky. Viděl jsem po čase Baník i Vítkovice, kterým se dařilo, a také rodinu,“ byl rád Kubina.

Stop nevystavil ani Krejčí, Vítkovicím pomohly přesilovky. Výhru viděl i Kubina

Nezapomněl ani na kamarády. „Když jsem předával nejlepším hráčům ceny, potkal jsem kluky, s nimiž jsem hrál,“ připomněl setkání s Milošem Holaněm, Romanem Šimíčkem, Radkem Philippem, Martinem Pruskem, či kondičním trenérem Igorem Horylem.

„Jen mě mrzelo, že za Olomouc v Ostravě nehrál Rosťa Olesz, chtěl jsem ho vidět. Ale dělá mi radost, že jinak to tu vedou kluci odsud z regionu, všechny znám a přeji jim úspěch,“ dodal s tím, že po zápase byl i v šatně.

Legenda Lukeš o životě, Bayernu, Baníku i radě mladým: Ať myslí na zadní kolečka

„Byl to vyrovnaný zápas, naštěstí Vítkovicím vyšly přesilovky. Je vidět, že tam je Miloš, protože on je umí. Jen tak dál, myslím, že páté místo je úspěch. Před sezonou to nikdo nečekal, navíc pár bodů od čtvrtého. Fanoušci musí mít radost, že jsou tak nahoře. Stejně tak i u Baníku. Přeji jim to,“ zopakoval Kubina.

Právě Miloše Holaně označil za klíčového muže ostravského vzestupu v posledním roce. „Vždycky to chce čas, navíc Vítkovice nemají vyloženě špičkové hráče, snad jen Romana Poláka v obraně. Ten je přínos pro celou extraligu. Možná by mohl i na olympiádu. Sice to vyloučil, ale zájem by měl být. Takových obránců máme málo,“ měl jasno.

Náhrada za Karlssona? Sparta si vyhlédla křídelníka Baníku, kolik nabízí?

Trojnásobný mistr světa, vítěz Stanley Cupu a bronzový olympijský medailista přiznal, že mu jeho milovaný sport a šatna schází, „A to je jeden z důvodů, proč na hokej nechodím. Protože když jdu, chybí mi to ještě více. A chybět mi to bude až do smrti. To se nedá nahradit. Leda být trenér, ale ani to není stoprocentní. Každopádně návrat k hokeji mě neláká,“ prozradil Kubina.

Úterní derby mezi Vítkovicemi a třineckými Oceláři zřejmě neuvidí. „Rád bych se podíval, ale to zrovna letím do zámoří,“ usmál se. „Vítkovice už jednou Třinec porazily a já doufám, že se to podaří i podruhé. Nemůžu fandit nikomu jinému,“ pokrčil rameny.

Může z něj být velká posila, říká o Koncevojovi Lička. V čem bude Baníku platný?

„Obecně by bylo krásné, kdyby se ty týmy setkaly ve finále extraligy. Třinec má jasné ambice, má na to, aby to celé vyhrál, Vítkovicím zase přeji, tak uvidíme. Záležet bude na formě v play-off. Ale já toho zase neviděl tolik, abych mohl soudit další mančafty,“ uzavřel Pavel Kubina.