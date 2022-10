Kvíz: Jak dobře znáte nejslavnějšího hokejového brankáře Dominika Haška?

Brankář Dominik Hašek je v České republice i ve světě jednou z nejznámějších hokejových osobností. Jeho věhlas stoupl ještě více poté, co začal prosazovat izolaci ruských sportovců, kteří dělají účastí na mezinárodních fórech reklamu ruské válce. Jak dobře znáte Haška vy? Víte, jaké bylo až do deseti let jeho příjmení? Nebo kolik má dětí či ve kterém filmu si zahrál po boku tehdy populární dvojice Mádl - Kotek? Prověřte své znalosti v našem vědomostním kvízu.

