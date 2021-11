Pak situaci ze svého pohledu popsal. „Viděl jsem puk, a že Bulda (Bulíř) je za mnou. Udělal lepší pohyb a věděl jsem, že tam budu pozdě. Zároveň náš obránce byl v souboji, jel by sám na bránu, z přemíry snahy jsem mu zlomil hokejku. To se nesmí stávat, možná to šlo zahrát jinak, ale na rozhodnutí máte půl vteřiny,“ pokrčil rameny.

V té době uteklo jen devět vteřin z trestu Rastislava Deje. „Přišly dva stupidní fauly, to se nesmí stávat. Ale holt to tak je. Klukům jsem se v kabině omluvil, i když body nám to nevrátí,“ věděl Lakatoš s tím, že první třetina byla ze strany Vítkovic špatná.

„Co jsme si řekli, to tam nebylo. Nedostávali jsme se do šancí, měli jsme jen pár střel. Jestli pět, tak jsem to přehnal. Pak jsme to víc začali házet do brány, nastartovali jsme se, nastartovali nás diváci, kteří byli skvělí a vytvořili úžasnou atmosféru. Moc jsem si to užil, protože nás hnali dopředu,“ pochvaloval si.

„Hrajeme v pátek se Spartou a přistoupíme k tomu od začátku tak, jako k těm dvěma třetinám dnes. Samozřejmě bez těch vyloučení,“ dodal na závěr Dominik Lakatoš.