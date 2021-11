Při své čtvrtečním setkání s novináři v Ostravar Aréně však přímé důvody nesdělil. To nejdůležitější si nejproduktivnější hráč Ostravanů z minulého ročníku nechal pro sebe. „Bylo to náhlé, přišlo to z ničeho nic. Prostě jsem se rozhodl, že nechci pokračovat,“ řekl jen čtyřiadvacetiletý střelec.

Pro Vítkovice u něj hrál fakt, že mu zavolal osobně majitel klubu Aleš Pavlík. „Vše se zrodilo strašně rychle, ale jsem za to rád. Jsem zpátky a toho si strašně vážím. Nad nabídkou jsem nezaváhal ani na chvilku,“ vylíčil Dominik Lakatoš.

Konkrétní důvody náhlého konce tedy prozradit nechcete?

To bychom tu byli dlouho. Jsou to osobní věci, proč jsem nechtěl pokračovat. Prostě jsme se domluvili na konci smlouvy. Tak to někdy v hokeji je. Někdy vám to tak zaveze. Těžko se mi o tom mluví, ale je to hokej – někdy krásný a někdy ošklivý.

Odcházel jste jako střelec, ale ve Finsku jste to nepotvrdil. Proč? Nebavilo vás to tam?

Ne, že by mě to tam nebavilo, ale je to strašně složité. A tím nechci říct, že když to bylo těžší, tak proto se vracím. Nechci, aby to tak vyznělo. Není to těžší liga než ta naše. Osud to tak si chtěl a jsem zpátky. Chci dávat góly, ať budu kdekoliv. Každý útočník chce takto pomáhat týmu. To je moje úloha, bohužel jsem to ve Finsku nedával, tak jsem zpátky a věřím, že budu dávat góly tady.

Kde tedy hledat příčiny, že vám to tam nepadalo?

To není tolik o spoluhráčích, jako o mně. O herním stylu a tak dále. Prostě se to tam nesešlo, jak mělo. Ve mně, samozřejmě. Nemluvím o týmu, ani o nikom jiném, bavím se jenom o sobě. Prostě se to tam nesešlo, jak by mělo. A jsem zpátky.

Začátek vám utekl, jelikož trvalo, než jste se prosadil a do toho jste byl potrestán za naražení…

Taky jsem čekal něco jiného. Příprava byla slušná, v zápasech jsem měl dost bodů i gólů. Přišla sezona a prostě to nebylo tak, jak jsme asi všichni chtěli. Složité období, ale nic, co by mě mělo zastavit v práci. Bohužel… Nebo ne bohužel, ale jsem rád, že můžu patřit do vítkovické organizace.

Nevzdal jste ale první zahraniční angažmá předčasně?

To je otázka, kterou jsem si taky kladl, ale vůbec nejde o nějaké bojování nebo nebojování. Já odešel s tím, že jsem pro to udělal maximum. Můžu se na sebe podívat do zrcadla. Zabojoval jsem, chtěl jsem vydržet, co nejdéle to půjde, ale říkám… I když jsem si volal s agentem, tak jsem říkal, že kdyby to nemělo vyjít, tak se chci podívat do zrcadla, abych si řekl, že jsem udělal všechno, co jsem mohl. A jsem spokojený. Můžu se podívat do zrcadla a říct ji, udělal jsem pro to všechno. Co jsem mohl v danou chvíli. Bohužel. Jestli to vyšlo nevyšlo, je jedno. Ale jde o můj osobní pocit.

Ten máte dobrý?

Takhle. Já se tam nešel sklouznout a podívat, jak to chodí jinde. Já se tam šel zlepšit, zvednout svoji hokejovou kariéru a to mi ta liga, ne že neumožnila, ale neposunul jsem se, jak jsem čekal. Tak jsem zpátky v další kvalitní lize. Nic nekončí. Já budu hrát hokej dál a jestli to bude tady nebo kdekoliv jinde, je jedno.

Souvisel váš odchod s tím, že klub v poslední době angažoval tři nové hráče Monalova, Korhonena a Hallorana?

Ne, to ne. Místo v týmu jsem měl. Bylo to prostě o mně. Dohodli jsme se, že nechci pokračovat v týmu, své důvody jsem měl. Tak to je. Nebylo to o tom, že by přišli noví hráči a já se bál o místo, to v žádném případě. Prostě jsem cítil, že to dál takhle nejde a potřebuji změnu. Že nejsem šťastný. Tak jsme to řešili.

Asi to ale byla dobrá zkušenost, viďte?

Perfektní. Odehrál jsem pár slušných zápasů. Je to v rychlejším tempu trošku, česká liga je zase více techničtější, vyspělejší. Jsem rád, že tu zase můžu hrát s dospělýma chlapy.

Co na to parťák Filip Pyrochta?

Byli jsme tam spolu, máme stejně staré kluky, takže ženy mohly být aspoň spolu a tohle byl pro ně šok. Já ho ale nějakou delší dobu připravoval, že se tohle může stát. To je prostě hokej. Není to nic, co by s ním nebo se mnou mělo zamávat.

Jak se žilo v Lappeenrantě u ruských hranic?

Bylo to takové malé město, člověk to za chvilku prošel. Ale hezká příroda, žena s malým mohli chodit na procházky. Aspoň se tolik nenudili. My měli hodně zápasů, tripů, já jsem byl na cestách.

Vítkovice byly první a jediná volba?

Čekali jsme na pár nabídek z jiných klubů, ale jednání s Vítkovicemi proběhlo na takové úrovni, kterou jsem ani nečekal. Když vám zavolá sám majitel, že vás chce do týmu, tak to pro mě znamenalo strašně moc. Toho jsem si strašně vážil. Ani jsem to nečekal, že by mi někdo takhle mohl zavolat. Proto jsem moc nepřemýšlel. Když přišla konkrétní nabídka, podepsali jsme to a jsem rád, že to takto probíhalo.

Hrál jste i ve Zlíně a v Liberci, oba potřebují střelce. Ti se neozvali?

Asi nechci zmiňovat všechny kluby a nabídky. Čekali jsme, ve hře bylo víc týmů, ale já se rozhodoval krátce. A měl jsem jasno.

Vítkovice i navýšily rozpočet, zároveň gólů moc nedávají, očekávání budou velká. Jste připravený zvládat tlak?

To je velice jednoduché. Mám kolem sebe skvělé spoluhráče, to je první věc. Mají moc zkušeností, věřím, že týmu budu prospěšný. Samozřejmě si s chlapy sedneme a řekneme okolnosti okolo zápasu, přesilovek. Aby to fungovalo. Já sám chci být úspěšný, jako to chtějí všichni tady. Je v mém zájmu, i celého týmu, abychom fungovali. Já chci pomoci góly, je to moje práce, ale když se to dva tři zápasy nepodaří, nic to se mnou neudělá.

Tým se ale po letní pauze trochu změnil, co říkáte?

Ano, ale je tu spousta kluků, která znám. Kostra se nezměnila. To je perfektní a jsem rád, že nejdu do cizího. I s novými kluky jsem se dnes mohl seznámit a ještě na to budeme mít spoustu času. Vypadá to zase na fajn partu, jako když jsem odcházel. Bylo to super a v tom nebude, myslím si, žádný problém.

Už znáte svou roli v týmu?

To asi s trenérem teprve probereme. Jde o to, jak budu hrát. Musím si výkony říct o místo. Chci pokračovat v tom, v čem jsem tady skončil. To by pomohlo nám všem. Ale k tomu si sedneme.

Myslíte, že budete o sestavu muset bojovat?

Samozřejmě, každý musí každý den. Nikdo nemá místo jisté. Ani já. (směje se) Mám to tak, že když budu hrát dobře a předvádět nějaké výkony, tak si zasloužím hrát. Když to nepůjde, tak je to na trenérech, zda budu v sestavě, nebo nebudu.

Na konci tréninku jste se chytil za bok. Chyběl dech, nebo vás kabina přivítala tvrdým soubojem?

Nebyl jsem dlouho na ledě, ve Finsku jsem čekal skoro týden, byl jsem i bez ledu. V úterý jsem letěl do Česka, včera přejížděl do Ostravy, jinak jsem nedělal nic. Proto teď musím pořádně na fyzičce zamakat, dostat se do tréninkového a zápasového tempa, které bude pro mě složité, ale s kluky v lajně se mi pracuje skvěle. Jsou to výborní lidé, s nimiž to půjde velice snadno.