Je naše práce, abychom dávali góly v přesilovkách. Při hře pět na pět tolik šancí není a speciální týmy rozhodují. Nám se to dneska podařilo, bereme tři body a jsme šťastní.

První gól přišel velmi rychle, což vám muselo pomoci…

Samozřejmě. Pro každý mančaft je dobře, když ty speciální týmy fungují, dokážeme si tím pomoci, nakopnout. To je velké plus.

Jak moc zápas ovlivnila ta dvě vyloučení v závěru?

To je hokej, patří to k tomu. Stává se to a musíme se s tím vypořádat. My to zvládli lépe, než soupeř.

Před poslední brankou jste hodně komunikoval s Rostislavem Maroszem. Co jste si říkali?

Něco jsme si řekli, ale opno to pak bylo trošku jinak. (usmívá se) Díkybohu za to, že se nám podařilo ty dva góly dát a závěr pohlídat, protože tři body jsou cenné. Navíc kulisa byla perfektní, úžasný zážitek. Hnalo nás to dopředu. Lidi si zasloužili, abychom vyhráli za tři body.

Bylo znát, že Sparta není v ideálním rozpoložení?

To bych ani neřekl. Na druhé straně my máme tým, který dobře funguje, dokázali jsme se semknout, udělat partu a to je hlavní. Jestli se tomu druhému daří, nebo ne, to je celkem jedno. My musíme hrát šedesát minut naši hru a pak můžeme porazit kohokoliv.

A jde to i bez marodů…

Samozřejmě. Každý jeden hráč chybí, ale je to jen na nás, jak se s tím popasujeme. Funguje nám to. Teď máme dlouhou pauzu, všichni se snad dají dohromady a doufám, že budeme ještě silnější.

Někteří hráči pojedou na reprezentační sraz, vy nikoliv. Probíhala okolo vás nějaká komunikace?

Ne.

Jste zklamán?

Samozřejmě, že jsem. Každý chce reprezentovat, hrát mezinárodní zápasy. Nedá se nic dělat, budu muset víc makat, víc na sobě zapracovat a doladit chyby. Pak se tam třeba podívám.