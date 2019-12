Útočník Jakub Lauko z prvního utkání na hokejovém mistrovství světa juniorů v Ostravě a Třinci proti Rusku odskákal po dvou rychlých kontaktech za sebou s Jegorem Sokolovem a Dmitrijem Voronkovem se zhmožděným kolenem, ale jakýkoli úmysl ruská strana vyloučila.

„Nic jsem neudělal, Lauko jen nešťastně upadl,“ uvedl se Sokolov na serveru championat.ru. „Nikdy nejdu do souboje s tím, že bych chtěl zranit soupeře. Tady to bylo stejné. Zranění ale prostě hokej přináší,“ dodal Sokolov.

Věří však, že český mladík bude v pořádku. „Kdybychom se teď potkali, určitě bych se mu omluvil. Ale znovu opakuji, úmyslně jsem nic neudělal. On jen nešťastně upadl,“ upozornil Sokolov.

Podobný pohled měl i Sokolovův spoluhráč Alexandr Romanov. „Byla to smůla, že se hned při prvním střídání zranil. Na průběh zápasu to ale nemělo vliv,“ soudil obránce. „Lauko do Sokolova najel. Nebylo tam nic, upadl sám," podpořil názor hráčů i trenér Ruska Valerij Bragin.