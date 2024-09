/ROZHOVOR ZE ZÁKULISÍ/ Jazykové gymnázium Pavla Tigrida i American International College zvládal bez problémů, sbíral ceny pro nejšikovnější studenty. V profesním životě Patrika Demla (28) ovšem nad uvažovaným lékařským pláštěm nakonec vyhrály brusle. Hokejový obránce a ostravský rodák se po devíti letech v zámoří a Litvínově vrátil do Vítkovic. „Být znovu doma je super,“ říká Demel v rozhovoru pro Deník. „Na Vítkovice jsem jako malý chodil, vždycky to byl klub s velkou historií, zvučná značka. V poslední době tu sice nějaký mega úspěch v podobě titulu nebyl, ale Vítkovice jsou pořád velkoklub.“

Váš otec je známý lékař, traumatolog. Čím to, že vy jste „zběhl“ k hokeji?

„Odmalička jsem byl směřovaný ke sportu, hlavně z máminy strany. Je tělocvikářka, oba její rodiče byli také. Mamka nějaký čas i závodně lyžovala, dávala mě na různé sporty. I taťka má sport rád, ale hodně v té době chodil do práce, s ním jsem až později řešil vyloženě herní složku. Ven se mnou chodila hlavně máma nebo děda. A mamka mě také dala i na hokej. Ne, že by ze mě doma chtěli hned mít hokejistu, spíš ze mě chtěli vychovat všestranného člověka, který umí běhat, bruslit, lyžovat. A časem si vybere, čemu se bude věnovat.“

Jaké sporty jste si vyzkoušel?

„Asi všechny (usmívá se). Máma dělala sjezdové lyžování, ale třeba na běžkách jsem tady po Porubě lítal s dědou a babičkou taky.“

Táta vás nechtěl vidět v bílém plášti?

„Je lékař, v rodině máme hodně vysokoškoláků, takže nároky ve škole byly vždycky velké. Na základce, i na jazykovém gymnáziu jsem nosil dobré známky. Hokeje sice přibývalo, ale myslím, že se mi celkem povedlo zkombinovat sport se vzděláním. I když to kolikrát bylo časově hodně náročné. Pravda je, že o medicíně jsem také uvažoval do poslední chvíle.“

Opravdu?

„Maturoval jsem z biologie a chemie, ale na gymplu to bylo fakt zaměřené hlavně na jazyky, průprava v těchto předmětech nebyla až taková. Ale přihlášky na medicínu jsem si podal. Maturita se mi podařila, měl jsem jedničky, ale věděl jsem, že přijímačky budou ještě náročnější. Navíc už se mi to lámalo spíš k tomu, že půjdu zkusit hrát hokej do americké juniorky. Tak jsem do učení neměl až takovou motivaci. Ležet dva, tři týdny v testech, abych měl na medicínu nějakou relativní šanci? Věděl jsem, že když se tam chce člověk dostat, musí jet celý čtvrtý ročník. Pokud tedy není génius. Na přijímačky jsem šel, zkoušel jsem Ostravu, Olomouc i Prahu, ale neměl jsem šanci. Navíc už jsem byl spíš připravený na to, že půjdu do Ameriky.“

Vyloženě hrát hokej, nebo i případně dál studovat?

„Bylo to otevřené. Vždycky jsem byl menšího vzrůstu, celou kariéru jdu po krůčcích, chci se dostat do kategorie výš. Když jsem tady ukončil střední školu, tak jsem věděl, že v Česku pro mě další krok není. Mohl jsem se jít poprat o šanci v první lize, ale viděl jsem, že by to bylo hodně těžké. Navíc příležitost kombinovat hokej i studium by už nemusela přijít. Tak jsem si řekl, že zkusím rok zámořskou juniorku s vidinou potencionálního pokračování na univerzitě, pokud by se trošku poštěstilo. Chtěl jsem v prvé řadě udělat vše pro to, abych se do juniorky dostal, protože i tam jsem šel na try out. Na zkoušku.“

Bylo pak složité se dostat i do hokejového univerzitního systému?

„Nic jednoduchého, ale nakonec jsem se usadil a během roku se povedla i univerzita. Teď už chodí do zámoří hrát a studovat hodně českých kluků, díky internetu a zkušenostem už jsou oni, i jejich rodiče, daleko lépe informovaní. Povědomí je větší, předávají se čím dál lepší informace. Když jsem tam šel před osmi, devíti lety já, bylo to složitější. Teď už se kluci na univerzitu připravují dopředu a cíleně, u mě to až tak cílené nebylo. Šel jsem krok za krokem a někdy to bylo fakt o nervy. (usmívá se) Jsem rád, že se to povedlo a na univerzitu jsem se do nejvyšší divize dostal.“

Dá se říct, že jste byl v tomto tak trochu průkopníkem?

„Myslím, že se dá říct, že každý z kluků, kteří tam před lety šli, byli průkopníci. Nebyla to vyloženě cesta, po které se valily desítky hráčů jako třeba do kanadské juniorky. Tam každý rok odcházelo deset až patnáct kluků, pak i víc. Čechů na univerzitě byly jednotky, takže každý hráč má svůj unikátní příběh. Teď už je povědomí daleko větší, ale pořád si myslím, že to není cesta úplně pro každého. Protože je fakt náročné zkombinovat hokej a školu na dobré úrovni.“

Jaký byl váš unikátní příběh cesty do univerzitní soutěže NCAA?

„První rok jsem hrál NAHL za Bismarck Bobcats juniorskou ligu. Už to bylo fantastické! Fanoušci, zápasové vytížení, byla to show. V české juniorce hrají kluci vyloženě jen sami proti sobě, ale tam už to byla zábava pro malé město. Pro mě velká novinka. Ohledně univerzity se musí sejít hodně věcí, pravidla byla hodně striktní, každá škola má své individuální přijímací podmínky. Třeba na Harvard musíte mít opravdu vysoké skóre v testu, zatímco pro talentované sportovce mohou být nižší. Každá škola má svoje specifické podmínky, já kolem toho měl hodně papírování. Pořád jsem volal domů mamce, jestli mi může poslat stará vysvědčení a různé ověřené listiny. K tomu musíte hrát i dobře zápasy. Trenéři nebo asistenti z univerzit se na vás chodí dívat a snaží se zjistit i to, jaký jste člověk, jak byste jim seděl do univerzitního programu. Volají, komunikují, hledají další videa…“

Na Harvard jste necílil?

„Ne, ne. Některé „chytřejší školy“ se se mnou bavily, ale já měl to štěstí, že American International College zrovna vyměnila trenéry ke konci sezony a nový hlavní kouč si chtěl udělat svůj recruitment (nábor) a vzít nové hráče. Celé to přebudovat. Mě si také vybral. S tím, že se musím do tří dnů rozhodnout. Tak jsem mu řekl, že jo. Bylo to tehdy dost narychlo, tak jsem ani neměl úplně nejlepší skóre v testu. Takže bohužel, nebo bohudík, Harvard v plánu nebyl. Možná, kdybych byl v Americe déle. Ale jsem rád, jak to dopadlo.“

Proč?

„Skvělou zkušenost na škole jsem udělal z toho pohledu, že jsme vybudovali něco úplně nového. Na začátku jsme byli v žebříčku kolem šedesátého místa a po dvou letech jsme byli top 20 a vyhráli svoji konferenci. A možná bychom vyhráli i podruhé, kdyby to neskončilo covidem. Viděl jsem, jak se pracuje, jak se tým buduje od začátku prakticky z ničeho. Vlastně takový start up. Hokejově i byznysově, dalo by se říct. To se mi hodně líbilo. Ani škola nebyla až tolik akademicky náročná. Vybral jsem si obory, jaké jsem chtěl, co mě opravdu zajímaly a zvládal je v pohodě.“

Jaké obory jste si vybral?

„Psychologie a marketing. Psychologii jsem se pak věnoval víc do hloubky, to mě hodně bavilo. Dělal jsem si třeba svůj výzkum, zpracovával klasické dotazníky, to mě bavilo. Dělat z nich závěry, zkoumat hypotézy a zpracovávat výstupy.“

I mezi spoluhráči jste rozdával dotazníky?

„Ne, ne. (usmívá se) Hokejistům jsem se snažil vyhnout, dotazníky jsem měl v jiných sportech. Třeba mezi baskeťáky, nebo mezi normálními studenty. Ale nebylo to nic úplně převratně odborného. Jednalo se spíš o to, abych si takovou práci zkusit. Zjistil, jak funguje a sepsal to. Kdybych do toho chtěl fakt jít a věnovat se psychologii víc, musel bych studovat doktorát. Chvilkami jsem o tom přemýšlel, ale hokej jsem měl rozehraný docela dobře a věděl jsem, že se mu chci věnovat na profesionální úrovni. Kdybych se rozhodl jít vyloženě na akademickou dráhu, tak bych musel hnedka skončit s hokejem a řešit jenom školu.“

Jen pro zajímavost, jakému tématu jste se v dotaznících věnoval?

„Rozdíly stresu před tréninkem a před zápasem. Jak a jestli se projevuje stres z úzkosti. Měli jsme tam klučičí i holčičí basketbalový tým, tak jsem pak porovnával i to, jak rozdílné jsou výsledky u žen a mužů. Ženy byly ve větším stresu, ale vzorek byl malý. Spíš to bylo na naučení práce se statistickými programy a tak dál. Ve výsledku jsem pak sepsal doporučení, jak by se to téma dalo studovat víc a dál.“

S American International College jste dvakrát vyhráli základní část své divize v NCAA, ale vy jste k tomu přidal i titul Student sportovec roku 2018/19. Jak se vám to povedlo?

„Stačí pracovat. (usmívá se) Hodně si vážím ocenění, která dostávali studenti s nejlepším průměrem známek ve škole. To jsem byl já a můj švédský spoluhráč z týmu Martin Mellberg. Za celé čtyři roky jsme vlastně dostali jenom jedenkrát hodnocení A minus, průměr jsme měli oba vysoký. I cena pro studenta roku se počítala podle toho.“

U nás by se skoro řeklo: šprt…

(usmívá se) „A vidíte, v Americe říkají prestiž. (usmívá se) Každý si jede svoje a snaží se ze školy dostat co nejvíc. Každé ocenění může člověku v budoucnosti pomoct s hledáním práce. Já jsem se na to hlavně díval tak, že když už mám možnost hrát hokej a studovat, musím do toho dát co nejvíc. Přece se nebudu flákat.“

Ve vítkovické kabině jste na úvod psychologické dotazníky nerozhodil?

(usměje se) „Ne, ne, ne. Na rozkoukání mi stačí oči a nějaké ty zkušenosti. Pravda je, že když jsem se z Ameriky vrátil a začal s profesionálním sportem v Česku, byla dynamika kabiny úplně jiná. Na univerzitě jsme byli samí mladí kluci, byli jsme spolu prakticky 24/7, byli jsme jedna rodina, vyloženě bratři. Tady jsem přišel i mezi starší chlapy, co mají rodiny a děti. Velký kontrast.“

Vy už rodinu máte?

„Děti zatím ne, ale letos jsem se oženil. Manželka je Američanka, poznali jsme se na univerzitě v Massachusetts, hrála softball. Jsme spolu sedmým rokem a letos jsme se vzali.“

Softballové hřiště máte v Porubě blízko, získají Arrows novou posilu?

(usměje se) „Žádné oficiální kroky jsme zatím nedělali, jen si zjišťovali nějaké informace. Manželka toho má hodně, pracuje na dálku odpoledne pro americkou společnost, ráda cvičí, takže má program nabitý. Navíc její softballovou kariéru ukončilo zranění hamstringu a tento sport je hodně o krátkých sprintech. Svaly musí být na sto procent, aby se znovu něco nestalo. Na baseballové zápasy už jsme se byli podívat, možná se to jednou zlomí. Jsem rád, že tady máme takový krásný komplex a možnost hrát tady je.“

Do Vítkovic jste se vrátil na druhý pokus. Na zkoušce jste v klubu byl už před čtyřmi lety, kdy jste se vracel ze zámoří. Proč nevyšla?

„Dostal jsem tehdy příležitost od Vítkovic s nimi trénovat a nakonec se to vyprofiloval tak, že zkusím nějaké přípravné zápasy. V tu chvíli jsem věděl, že už asi zůstanu v Evropě. Odehrál jsem pár zápasů, jednali jsme o smlouvě. Nakonec to nedopadlo a ke konci léta se ozval Litvínov. Že mají zájem o mladšího obránce, co by rovnou mohl naskočit do extraligy. Tak jsem na to kývnul.“

Jak na vás zatím působí nový mančaft, dá se říct nové Vítkovice? Protože tým se skládá prakticky celý nový.

„Dynamicky a mladě. Mluví se o tom, že týmy v extralize jsou rychlé, hrají rychle, ale tolik opravdu rychlých hráčů v jednom týmu jako tady, jsem nezažil. Zatím nevím, jaké to bude v extralize, zápasové tempo je přece jenom trošku jiné, ale skládá se to dobře. Doufám, že se nám podaří dobře nastavit i herní systémy, ať nelítáme jenom ode zdi ke zdi. Ať naši rychlost a dravost využijeme ke prospěchu věci a vyhráváme zápasy, což je nejdůležitější. Zároveň hrajeme atraktivní hokej.“

A parta v kabině?

„V pohodě. Máme, tady spoustu cizinců, ale co jsem je zatím poznal, jsou to úplně v pohodě kluci. Je dobré, že tady je i dost místních, co jsou Ostraváci. Rozumíme si, působí to na mě hodně dobře.“

V reprezentační kolonce máte jeden odehraný zápas z ročníku 2021/22. Jak jste říkal, že celou kariéru jdete postupnými krůčky. Cílem je tedy přidat další starty v národním týmu?

„Do reprezentace jsem se dostal po druhé povedené sezoně v Litvínově, napadaly mi nějaké body a hrál jsem, myslím, slušně. Dostat se do hledáčku reprezentace byla super zkušenost, určitě bych rád nějaký další start přidal. Udělám pro to všechno, ale že bych se k tomu nějak upínal, to ne. Nejbližší krok a cíl je, že musíme hrát kvalitní hokej ve Vítkovicích. A potom, když budu plnit svoje úkoly a roli, tak třeba ještě šanci v národním týmu dostanu. Byl by to příjemný bonus a další splněný sen.“