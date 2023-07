/FOTOGALERIE/ Letní dril se od minulé sezony, kdy vítkovičtí hokejisté došli až do semifinále play-off extraligy, moc neliší. Po osmitýdenní suché přípravě a čtrnácti dnech dovolené s individuálními tréninkovými plány se tým znovu sejde v kompletním složení v pondělí 24. července, kdy už vyjede na led.

Hokejisté Vítkovic během suché letní přípravy. | Foto: HC Vítkovice Ridera

Před startem evropské Ligy mistrů 1. září v Ostravar Aréně s německým šampionem Red Bull Mnichov odehrají svěřenci trenéra Miloše Holaně pět utkání, z nichž tři je čekají na turnaji ve švýcarském ve Vallée de Joux, kterého se zúčastnili i vloni.

„Určité věci se ukážou až v průběhu sezony, ale z věcí, které jsme pravidelně testovali a monitorovali je posun určitě vidět. V posledním týdnu pak všichni hráči znovu absolvovali baterii testů, které nám daly přesný obrázek o tom, jaký posun v kondici kdo za těch osm týdnů udělal,“ hodnotil Tomáš Bystroň, nový kondiční trenér A-mužstva HC Vítkovice Ridera, tvrdou dřinu na suchu.

„Předzávodní období jsme konzultovali společně s trenéry a naším společným cílem bylo samozřejmě dát dohromady takový program, který mužstvo před začátkem sezony co nejlépe připraví i prověří. I vzhledem k tomu, že sezona začíná vlastně o dva týdny dříve, ubylo zápasů s českými soupeři,“ upozornil sportovní ředitel vítkovického klubu Roman Šimíček na skutečnost, že jediným protivníkem z extraligy bude Olomouc.

První přípravný duel se odehraje 8. srpna v Ostravě, k odvetě na Hané dojde 24. srpna, mezi tím prověří formu Vítkovic 15. až 18. srpna ve Vallée de Joux silné švýcarské celky HC Fribourg-Gottéron, HC Ajoie a Servette Geneva.

„Díky tomu, že jsme opět dostali pozvánku na turnaj do Švýcarska bude mít příprava týmu především mezinárodní parametry, což je i vzhledem k naší účasti v Lize mistrů hodně důležité,“ vysvětlil Roman Šimíček. „Loni nám tyhle zápasy hodně daly byla to skvělá prověrka a především velká zkušenost do sezony. Jsme rádi, že opět můžeme do Vallée de Joux vyrazit a zahrát si s kvalitními švýcarskými celky v čele s mistrovskou Ženevou,“ dodal Šimíček.

Sezonu zahájí Vítkovice dvěma domácími duely Champions Hockey League – 1. září s německým Mnichovem a 3. září se švýcarským Rapperswill. K prvnímu zápasu nového ročníku extraligy nastoupí 15. září v Ostravar Aréně proti Karlovým Varům, k regionálnímu derby v Třinci dojde 24. září.