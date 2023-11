Vítkovice nezaváhaly, jsou ve čtvrtfinále

Hokejisté Vítkovic uhráli postup do čtvrtfinále Ligy mistrů, ale byla to dřina. Po kontumaci 3:0 z Finska v úterý doma remizovali 1:1, což jim bohatě stačilo. „Bylo to těžké, náročné. Jsem moc rád za postup,“ řekl gólman Vítkovic Matěj Machovský.

Vítkovice - Pelicans Lahti (2. zápas osmifinále, 21. 11. 2023) | Foto: Deník/Petr Kotala