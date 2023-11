/FOTOGALERIE/ Zatímco v Evropě to – i se štěstím – jde, v extralize se hokejistům Vítkovic nedaří. A nezměnil na tom nic ani páteční souboj s rivalem Spartou. Čtvrtfinalisté aktuálního ročníku Ligy mistrů podlehli v duelu 21. kola nejvyšší soutěže konkurentovi z hlavního města doma 1:3, o čemž po vyrovnání Marcela Barinky v úvodu třetí třetiny rozhodli Vladimír Sobotka s Michalem Řepíkem.

Hokejisté Vítkovic (v bílém) v utkání 21. kola extraligy v Ostravě proti pražské Spartě. | Foto: Deník/Petr Kotala

Zatímco hosté jsou druzí a mohou nahánět vedoucí Pardubice, Ostravané se stále potápí. V listopadu získali jediný bod a i nadále se nachází na hranici dvanáctky pro postup do předkola play off. Jedenáctá Plzeň, která přijede do Vítkovic v neděli, uniká.

„Kdybychom věděli důvody, proč to nejde, změníme to. Většinou je to o jednom dvou gólech, ale my bychom potřebovali tři čtyři. Na jeden se těžko vyhrává,“ uznal asistent trenéra Jiří Veber. „Liga mistrů je jiná soutěž, musíme se ale soustředit i na extraligu. Snažíme se,“ podotkl útočník Marcel Barinka, pro kterého to byl speciální zápas, jelikož v mládeži Sparty dříve působil.

Vítkovice jsou ve čtvrtfinále, v prosinci je čeká švýcarský Rapperswill

Navíc na tribuně měl při své premiérové trefě v extralize, k níž mu pomohla souhra s Patrikem Zdráhalem a Petrem Fridrichem, celou rodinu. „Od dědy až po rodiče, takže jsem rád. Nikoho jsem ale nezdravil, snažil jsem se slavit s fanoušky,“ popsal mladík.

„Ale s kluky to bylo super. Zdrahy je skvělý bruslař, Petr Fridrich také bojuje, lítá po křídle, takže myslím, že nám to sedlo a odehráli jsme dobrý zápas. Jen musíme pokračovat,“ hodnotil Barinka.

Z výsledku byl pochopitelně smutný. „Je to další prohra, ale na ledě jsme nechali maximum. Blokovali jsme střely, bojovali jeden za druhého a tak to má být. Musíme věřit, že přijde zlomový moment, kdy se to otočí,“ zadoufal Marcel Barinka.

Naopak Sparta odcestovala do Čech spokojená. „Často si omíláme, že potřebujeme mít hráče před brankářem, a aby to od nás obránců rychle lítalo. V první třetině jsme měli nějaká okénka, kdy nám ujeli, ale potom jsme se na to víc zaměřili. Jsme rádi za tři body,“ uzavřel zadák Sparty Jakub Krejčík.

Vítkovice Ridera – Sparta Praha 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 41. Barinka (Zdráhal, Fridrich) – 36. Krejčík (Moravčík, Konečný), 47. Sobotka (Kempný, Mikliš), 59. Řepík (Buchtele, Irving). Rozhodčí: Jeřábek, Hradil – Ondráček, Rampír. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 6702.

Vítkovice: Klimeš – Percy, Grman, Mikuš, Raskob, Auvitu, R. Jeřábek, L. Kovář – Bukarts, Krieger, Lakatoš – Fridrich, Barinka, Zdráhal – Kalus, Dej, Kotala – Peterek, Přibyl, Krejsa. Trenéři: Trnka, Šimíček a Veber.

Sparta: J. Kovář – Moravčík, Mozík, Kempný, Mikliš, Němeček, Irving, Krejčík – Chlapík, Sobotka, Řepík – Forman, Horák, P. Kousal – Buchtele, Lajunen, Kestner – Mužík, O. Najman, Konečný. Trenér: Gross a Hořava.