Ligu mistrů mají ve vlastních rukou. Co potřebují Vítkovice v Německu k postupu?

V úterý večer se rozhodne, zda evropská cesta hokejistů Vítkovic bude mít pokračování. V šestém kole základní skupiny Ligy mistrů budou svěřenci kouče Miloše Holaně bojovat (od 19.30 hodin) v německém Ingolstadtu, svůj osud mají plně ve svých rukou. „Bylo by skvělé, kdyby se nám to podařilo a budeme se o to snažit,“ slíbil trenér pro klubový web.

Vítkovice v pátém zápase Ligy mistrů proti Bielu. | Video: David Hekele