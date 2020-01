/ROZHOVOR/ Ostrava – Když se trenéři rozhodovali, zda do nominace zařadí jeho, nebo Jana Bednáře, asi si vůbec nepředstavoval, že si na šampionátu zachytá. Jenže jedničku Lukáše Dostála vyřadila nemoc a jeho náhradník Lukáš Pařík se po čtvrté brance Kanaďanů zranil. Příležitost tak poprvé na juniorském mistrovství světa dostal sedmnáctiletý gólman Nick Malík.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, skupina B: Kanada - ČR, 31. prosince 2019 v Ostravě. Na snímku brankář Česka Malik Nick. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Mladík si ale start, kdy do hry naskočil v 15. minutě a navíc do oslabení, pochvaloval. „Bylo to super, mám to doma, užil jsem si to, vůbec jsem nebyl pod tlakem. Šel jsem tam, věděl, že nemůžu nic ztratit. Že měli přesilovku, bylo jedno, ubránili jsme to, já si to užil,“ říkal po zápase novinářům Nick Malík.