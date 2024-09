Office manager (20-30 hod.) - OZP VYHRAZENO PRO OZP 1. kontakt e-mailem: kariera@scenario.cz Společnost Scenario s.r.o. se řadí k TOP společnostem na trhu v oblasti informačních technologií s přibližně 40ti zaměstnanci. Svými produkty a službami pokrývá území celé ČR a slaví 10 let svého působení. Právě nyní rozšiřujeme náš tým o další kolegy: Náplň práce: - zajištění chodu kanceláří - zprostředkování komunikace mezi odděleními - zjištění a vyřízení požadavků oddělení na pracovní pomůcky a techniku - vyhodnocení úklidu a požadavků na nedostatky na pracovišti - spolupráce s ostatními odděleními napříč společností - práce s PC, znalost tabulkového procesoru Excel - delegování požadavků vedení na ostatní oddělení Požadujeme: - znalost práce na PC - spolehlivost - zodpovědnost - pečlivost - řidičský průkaz sk. B Co Nabízíme: - zajímavý plat a bonusy - vstřícný kolektiv kolegů - práci na hlavní pracovní poměr - flexibilní pracovní dobu - pracovní dny pondělí až pátek - volné víkendy a svátky - po nástupu zaškolení formou výukových materiálů (včetně video návodů) s podporou zkušených kolegů (Adaptační program) - pravidelná školení a možnost dalšího vzdělávání - sick days - po zapracování možnost Home Office - firemní a týmové akce - kvalitní káva i mléko zdarma - výborná dostupnost MHD a možnost parkování - zkrácena pracovní doba, možnost využití telefonu k soukromým účelům Výhodou: - zkušenosti s podobnou prací, znalost/ koníček v jedné z oblasti jako je IT, Marketing - vítáme zkušenost s komunikací se zákazníky a dodavateli - vítáme zkušenost s přípravou nabídek a zpracováním objednávek Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis na kariera@scenario.cz. Určitě Vás budeme kontaktovat. Těší se Vás budoucí kolegové. Společnost Scenario s.r.o. si vyhrazuje právo nekontaktovat kandidáty, kteří nebudou splňovat výše uvedené požadavky. Odpovědí na tento inzerát souhlasím, aby společnost Scenario s.r.o., zpracovávala mé osobní údaje pro účely zprostředkování práce v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., a to až do odvolání písemnou formou. 10 000 Kč

