Co bylo podle vás klíčem k postupu?

Jako tým jsme se semkli. Bylo to náročné, ale to k play off patří. Doufám, že naše produktivita bude v dalších utkáních stoupat a uděláme si další zápasy lehčí. Věřím, že se zvedneme v přesilovkách a bude nám to v nich lépe klapat, ať už budeme hrát proti komukoliv. Vítkovice hrály velmi dobře, nám to fungovalo v defenzivě, ale v ofenzivě to bylo z naší strany horší. Na ní musíme zapracovat, protože proti Vítkovicím jsme se těžce prosazovali. Potřebujeme utkání dohrávat ve větším klidu a ne, že zápasy budou do posledních vteřin napínavé.

Hotovo! Oceláři z Třince jdou do semifinále, Vítkovice na ně nestačily

Vypadalo to, že Třinec hraje trpělivě, že i když se mu nedaří, výsledkově, není zbytečně nervózní…

Hráli jsme ze zabezpečené obrany. Čekali jsme na chyby soupeře, které nakonec přišly. Dali jsme dva góly a nakonec to stačilo. Věřím, že v dalších utkáních přidáme i góly v přesilovkách a lépe se nám dýchalo. Když nám gólman zachytá, jako ve čtyřech zápasech s Vítkovicemi, tak můžeme pomýšlet na velký výsledek.

Klíčovým mužem Třince byl brankář Ondřej Kacetl…Souhlas?

Ondra chytal velmi dobře už na konci základní části. Jeho forma graduje v play off. Máme dva kvalitní brankáře, skvěle se doplňují. Věřím, že Ondra bude pokračovat ve výborných výkonech i v dalších utkání. Hodně mu také pomáhají naši obránci, blokujeme dost střel a tak to má být.

Jak jste viděl vaši vítěznou branku?

Něco podobného jsem měl už ve středečním utkání, a to mi nevyšlo. Teď jsem měl první myšlenku, že si puk nahodím okolo beka a půjdu do rohu, ale viděl jsem, že jde na stranu, kde jsem mu to naznačil. Stáhl jsem puk pod sebe na dlouhou ruku do středu, přes něho jsem přeskočil, udělal se mi prostor, gólman byl na první tyčce, snažil jsem se mu to dát na vzdálenější okolo ramena. Padlo mi to tam, a za to jsem moc rád.

Třinec to dokázal, rivalům v posledním zápase fandilo 7525 lidí, najděte se

V sérii nebylo příliš vyloučených, čemu to přisuzujete?

Hraje se play off hokej, souboje jsou na hraně, možná některé by se v základní části pískaly. Samozřejmě v play off je metr jiný. My se s tím dokážeme vypořádat, hra pět na pět nám jde, v momentální naši přesilovkové formě nám vyhovuje.

Nyní máte volno a můžete vyhlížet dalšího soupeře…

Jsme rádi, že jsme sérii zvládli na čtyři zápasy. Na Vítkovicích bylo hodně vidět, že hrály předkolo. Přejeme si, aby náš potencionální soupeře hrál svou sérii na co nejvíce zápasů.