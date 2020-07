Hokejové Kladno získalo další posilu do útočných řad. Do kádru přichází Rostislav Marosz, který se ale k ostatním spoluhráčům připojí až na začátku ledna. Do konce kalendářního roku totiž vypomůže extraligovým Vítkovicím.

Popis fotky: Bílí Tygři Liberec - PSG Berani Zlín - Utkání 6. kola hokejové extraligy Bílí Tygři Liberec - PSG Berani Zlín 29. září 2019 v Liberci. Rostislav Marosz (uprostřed) z Liberce.

„Je to pro mě výzva, ale budu upřímný, první ligu nepodceňuji a mám k ní respekt. Jsem rád, že mohu začít v extralize, byla to pro mě priorita, ale chci také pomoci Kladnu k postupu do extraligy,“ uvedl po podepsání smlouvy Marosz.